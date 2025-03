Hallan uniformes de Gendarmería en vivienda de presunto cuatrero

Viernes, 28 de marzo de 2025



El allanamiento a la vivienda de un presunto cuatrero, en zona rural del departamento correntino de Santo Tomé, dejó sorprendidos a efectivos de la Policía provincial: encontraron uniformes de Gendarmería Nacional Argentina, incluido un chaleco.



El sospechoso no pertenece a la institución de seguridad y tampoco cuenta con familiares dentro de la fuerza.



Por esta razón, la Fiscalía Rural a cargo de Martín Leiva intensificó la investigación, en la que toma parte la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica.



Hay varias hipótesis en torno al resultado de la requisa en la casa del supuesto malhechor, identificado como Jorge Catalino R., de 42 años.



Según fuentes cercanas a la causa, el hombre no actuaría en soledad sino como parte de una banda dedicada al robo, faena e incluso el presunto traslado de vacunos sustraídos hacia otra provincia.



En este sentido, tampoco desechan la posibilidad de que la actividad ilícita sea cometida bajo el disfraz de la mencionada fuerza de seguridad.



Todo comenzó el lunes a la madrugada. Una patrulla de la Policía Rural interceptó a Jorge R. sobre un camino de tierra en Paraje Los Bretes.



El hombre conducía un automóvil marca Renault en el cual trasladaba un animal vacuno faenado recientemente.



Al ver a la patrulla policial sobre ruta nacional 14 el automovilista aceleró e hizo caso omiso a las señas para que detenga la marcha.



Con una persecución fue alcanzado porque reventó una cubierta del vehículo, en cuyo baúl estaba un ternero completo, pero faenado y con cuero. No supo justificar la propiedad.



La Fiscalía dispuso la detención preventiva, el inicio de oficio del proceso encarado como un supuesto delito de abigeato y posteriormente la realización de un allanamiento a la casa del sospechoso cuando sea librada la orden de parte del Juzgado.



En el despliegue al inmueble del implicado secuestraron un freezer con 99 kilos de carne correspondiente a tres animales vacunos, un porcino y un ovino, todo fraccionado en bolsas listas para su comercialización en el mercado ilegal.



Además, las autoridades incautaron un serrucho, rollos de sogas, lazos, juego de calchas y, lo más llamativo, diversos uniformes y distintivos que usan efectivos de la Gendarmería Nacional Argentina.



Leiva estuvo en el lugar del operativo para supervisar el desempeño policial.