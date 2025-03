Nada de lactosa y poco azucares para el Papa Francisco

Jueves, 27 de marzo de 2025



Reposo, tratamientos farmacológicos y fisioterapia es lo que le espera al Pontífice, al menos los próximos dos meses



Tras pasar 38 días ingresado en el Hopsital Gemelli de Roma por una grave infección respiratoria, el Papa Francisco ha iniciado una nueva etapa al frente de la Iglesia Católica. En estos últimos días, su salud ha mejorado lo suficiente como para que los médicos decidieran darle el alta médica. No obstante, han ordenado al Pontífice reposo, tratamientos farmacológicos y fisioterapia.





"El papa Francisco está bien. No tiene fiebre y todos los parámetros son regulares", informó este sábado el médico que lo operó, Sergio Alfieri, en declaraciones desde el hospital de Roma. "El Papa comenzó a comer con una dieta semilíquida, tras haberse alimentado solo con líquidos", agregó el doctor.





Así, "para facilitar su recuperación plena, habría que considerar también sus hábitos alimenticios diarios, con el objetivo de minimizar la retención de líquidos y favorecer la curación sin comprometer al sistema inmunológico", explicó Mauro Minelli, profesor de Nutrición Humana y Nutracéutica en la Universidad Lum (Italia) a Adnkronos Salute.



De esta manera, la dieta del Papa debería ser equilibrada y adaptada a sus necesidades, con "alimentos de fácil digestión, ricos en vitaminas y antioxidantes para apoyar el sistema inmunológico", específico Minelli.



La dieta de los cinco puntos



La dieta semilíquida se trata de una serie de alimentos de fácil masticación y digestión. Pertenece al grupo de las dietas hipocalóricas, con poca grasa y lactosa, y elimina los fritos o condimentos. Además, es baja en proteína animal y restringe los alimentos muy sólidos o crudos.



En este sentido, los principios generales de la nueva dieta papal se pueden resumir en cinco puntos clave. El primero es el límite de sal, para favorecer la no retención del agua.



En segundo lugar, la restricción moderada de las calorías, que ayuda a la pérdida de peso de forma gradual. Además, resulta conveniente ingerir proteínas de alta calidad y grasas saludables, para preservar la masa muscular y reparar los tejidos.



Del mismo modo, la dieta es rica en antioxidantes y vitaminas para apoyar el sistema de defensas y por último, se deberá adecuar la ingesta de líquidos para contrarrestar el edema sin sobrecargar el sistema cardiovascular.





Los alimentos más y menos recomendados



Es decir, para proteger la salud cardiovascular, sería muy útil un aporte adecuado de grasas saludables y poco sodio. Los esquemas dietéticos también deberían ser ricos en proteínas de alto valor biológico, igual que el consumo de fibra para prevenir problemas intestinales.



En este contexto, es conveniente incluir alimentos como el pescado, carnes magras, legumbres, productos lácteos bajos en grasas y sin lactosa y una variedad de frutas y verduras frescas, limitando al mismo tiempo los azúcares refinados, los fritos o los alimentos ricos en grasas saturadas o procesados.



Además, la hidratación también es importante. "Beber lo suficiente ayuda a la recuperación y mantiene el organismo en equilibrio. Infusiones, caldos caseros y agua natural garantizan una correcta hidratación sin sobrecargar el sistema digestivo", explicó Minelli.





El menú diario



El menú diario del Papa Francisco debería contener entre 1.500 y 1.800 calorías.



Desayuno: té verde o infusión sin azúcar, una rebanada de pan con poco de mantequilla clarificada y mermelada sin azúcar y para acompañar, 5 o 6 almendras o nueces.



Almuerzo: una pieza de fruta o unas pocas pipas o aceitunas sin sal.



Comida: 80 gramos de arroz integral o quinoa, verduras para acompañar aliñadas con aceite de oliva virgen extra y un chorrito de limón. O, por ejemplo, 150 gramos de pescado magro (dorada, bacalao, lubina) o 100 gramos de pechuga de pollo o huevos, con una rebanada de pan.



Merienda: un puñado de frutos secos sin sal con una infusión drenante o un trozo de chocolate negro (85% o más).



Cena: 200 gramos de legumbres con verduras o sopa de verduras con 50 gramos de pan.



Antes de dormir (si es necesario): una infusión de manzanilla o hinojo sin azúcar.