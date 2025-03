Red Bull ante una tormenta que puede llevarse todo

Jueves, 27 de marzo de 2025





El equipo que supo dominar la era del "efecto suelo" ha profundizado su falta de rendimiento a medida que avanza esta normativa. Al paso al que van, cada vez más pilotos ven la puerta de salida. ¿Y Verstappen?



Al cabo de dos Grandes Premios, la temporada 2025 inició con dificultades para Red Bull. El equipo de las bebidas energéticas acumula solamente 36 puntos, 42 menos que los obtenidos por McLaren. Max Vestappen sumó cada una de las unidades tras dos carreras y una sprint.



2025 no es muy distinto a años anteriores

Red Bull fue perdiendo poder en cuanto a resultados sobre la grilla con uno de sus autos. Si bien Sergio Pérez hizo su parte para que Red Bull consiguiera su primer 1-2 en la clasificación de un Campeonato Mundial de pilotos en 2023, los problemas (vistos así por Red Bull Racing) comenzaron a notarse en 2019.



Aunque Pierre Gasly no sumó en solo tres de los 12 Grandes Premios que tuvo en Red Bull, los estándares de los austríacos estaban tan altos que tomaron la decisión de darle ese lugar a Alexander Albon. El tailandés hasta logró podios, pero los directivos optaron por la experiencia de "Checo" tras las 14 veces que el ahora piloto de Williams quedó fuera del top cinco en 25 carreras.



El mexicano tuvo actuaciones destacadas, tanto así que incluso logró victorias. No obstante, su campaña de 2024 marcó un punto de no retorno tras haber acabado octavo en el campeonato mundial, lo que le costó a Red Bull la corona de constructores al verse obligado, en muchas ocasiones, a remontar hasta los puntos por partir detrás al cabo de clasificaciones complicadas.



Ante ese escenario, Red Bull apuntaba a recuperar impulso en la suma de puntos con la llegada de Liam Lawson. Pero la tendencia negativa no hizo más que continuar: el neozelandés firmó el peor inicio de un piloto en el equipo de la bebida energéticas en la historia tras no superar ningún corte eliminatorio en las clasificaciones de Australia y de China, y no sumar puntos.



Los de Milton Keynes, frente a esto, habrían decidido cortar las alas de Lawson al cabo de dos Grandes Premios, un período verdaderamente corto. No obstante, la urgencia de los de Milton Keynes por tener dos pilotos competitivos respaldan la resolución.



Mientras a un lado de garaje las dificultades iban en aumento, del otro, Verstappen maximizaba resultados para hilvanar títulos mundiales, aunque su labor no fue suficiente para que Red Bull se quedara con el certamen de constructores en 2024. Una estadística que demuestra esta contracara es la que demuestra cuantos puntos sumaron los pilotos de los de Milton Keynes en los últimos 20 Grandes Premios: el neerlandés acumuló 337, sus compañeros, 49.



¿Por qué es tan difícil el RB21?

"Por supuesto, siempre seguimos las instrucciones del piloto más rápido, y eso es lo que guía a la organización en su desarrollo. Max es muy específico en lo que quiere de un coche rápido… Tenemos que buscar el coche más rápido y lo basamos en la información y los datos que tenemos", fueron las palabras de Christian Horner, que confirmó que la dirección de desarrollo en Red Bull es guiada por Verstappen.



Aún así, Albon había señalado que el auto de Red Bull "no es hecho para Max", pero dio a entender que "su estilo de manejo", con "su nivel de brusquedad y dirección es totalmente distinto", y sirve para pilotar un auto con un "estilo de conducción bastante particular, no es tan fácil adaptarse a él".



El RB21 no es, ni por asomo, lo dominante que fueron sus predecedores. Aunque el RB20 comenzó a mostrar debilidades ante el avance de McLaren en 2024, el monoplaza de 2025 representó un retroceso en la jerarquía de la grilla, situándose, por el momento, entre el tercer y el cuarto escalafón.



De acuerdo con las declaraciones de los pilotos y de los directivos del equipo, la ventana de funcionamiento del RB21 es demasiado pequeña. Es decir, el margen entre los distintos parámetros es tan escueto, que es muy difícil tener todo en ese punto para sacar el máximo potencial del auto.



Red Bull ha conseguido un coche extremo ya que, aunque la ventana sea tan pequeña, el potencial es muy alto. Sin embargo, los de Milton Keynes lo llevaron a tal punto que, ahora, el propio Verstappen lidia en exceso con encontrar ese rendimiento.



El neerlandés dio una muestra de ello en China, cuando estuvo por detrás del top cinco perdiendo algunas décimas por vuelta. Sin embargo, en cuanto pudo entrar en esa ventana, consiguió el lugar de Lewis Hamilton por la doble detención del de Ferrari, y recortó la distancia con Charles Leclerc hasta ganarle la cuarta plaza.



El conocimiento que tiene el tetracampeón del mundo sobre el desarrollo de los monoplazas de Red Bull en los últimos años, seguramente, le otorgan detalles y experiencias valiosas para alcanzar esa ventana de funcionamiento. Ahora bien, al ver los resultados de sus compañeros de equipo últimamente, cabe preguntarse: ¿alguien más puede lograr poner el auto en ese punto?



Yuki Tsunoda buscará ser la excepción

Las últimas informaciones colocan al japonés en el lugar de Lawson. El anuncio oficial se haría antes del Gran Premio de Japón. El nipón, en su evento de local, llegará a un lugar tan ansiado como temido. Con la salida de Honda de Red Bull próxima a concretarse, el de Racing Bulls no tendría más razones para seguir ocupando un lugar en el equipo de formación, por lo tanto, su salida de la estructura podría haberse consumado a finales de este año fuera o no al equipo mayor.



Ante ese panorama, Tsunoda tiene más por ganar que por perder ya que, en caso de poder acortar la distancia con Verstappen dejando a ambos Red Bull cerca, no tan distanciados como ahora, sería una opción viable para estar en el equipo en 2026. Sin embargo, esta es también un arma de doble filo porque, si mantiene la suerte adversa de sus predecesores, su imagen como piloto podría caer y el interés en él por parte resto de la parrilla podría descender.



¿Qué debe hacer Red Bull?

¿Y si Tsunoda tampoco funciona? Tras lo expuesto, el problema parece más claro: es el auto, no el piloto. La pregunta inicial lleva a otras: ¿qué cambios hacer en el auto?



Red Bull podría seguir las pautas de Verstappen (lógico) e intentar mejorar la conducción del RB21, eso sería del agrado del neerlandés, aunque podría contribuir a mantener o agravar la distancia con su compañero. Aún así, es una incógnita ver si podrían conseguirlo. Pero, ¿qué pasa si se sigue otra dirección?



Cambiar el enfoque en el desarrollo del RB21 podría mejorar su conducción, pero, seguramente sea un camino largo y difícil hasta consolidar la competitividad con un nuevo enfoque. Un camino de acierto y error hasta conseguir un coche con potencial ganador. Entonces, ante ese cambio cabe preguntarse: de entrada ¿lo haría más rápido?, ¿el potencial alcanzable superaría el de ahora? ¿estaría contento Verstappen?



Red Bull podría conseguir un auto con el que ambos pilotos puedan llegar a la meta en resultados aceptables, pero, ¿Verstappen seguiría allí? ¿podría irse a otro equipo?



Los de Milton Keynes afrontan una tormenta perfecta: pueden mantener el desarrollo e intentar retener la corona de pilotos con Verstappen a falta de ver si Tsunoda puede acercarse a los puntos y mejorar la situación respecto a lo hecho por Lawson, o pueden cambiar el enfoque en el desarrollo, conseguir un auto que pueda ser manejado con más facilidad por sus pilotos aunque el potencial fuera menor que el de ahora, lo que aumenta el riesgo de salida de Verstappen.



Dejar ir a Verstappen es un asunto sumamente delicado en Red Bull. Max fue la gran apuesta de Marko, con él han conseguido récords como el del piloto más joven en correr un Gran Premio, o en sumar puntos. A hoy, se ha convertido en el piloto con más victorias, y más podios con este equipo, y en uno de los que más campeonatos obtuvo con los de la bebida energética. Es toda una historia de éxito forjada en dúo.



Mientras tanto, es de suma urgencia que Red Bull centre sus esfuerzos e inversiones en la preparación de un junior de su academia, que acumule mucho rodaje en autos de F1 con pruebas TPC como lo hizo "Kimi" Antonelli con Mercedes. Arvid Lindblad, actualmente en F2, parece el elegido por Marko para ello. Eso sí, aún debe llegar a la máxima categoría y al equipo de las bebidas energéticas, pero, si llega a suceder, tendrá un conocimiento mucho más extenso sobre la filosofía de los coches de los austríacos, y de su funcionamiento.