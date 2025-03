"Piba chorra" con pedido de captura, atrapada intentando robar un auto Jueves, 27 de marzo de 2025 La banda de maleantes a la que pertenecía ya había sido juzgada y condenada, pero a ella no la habían detenido aún.

Una mujer y un hombre resultaron detenidos en la madrugada de ayer por la Policía, cuando pretendían robar elementos del interior de un auto estacionado en pleno centro capitalino.



Los dos tienen antecedentes criminales, pero la mujer resultó tener un pedido de captura activo por estar vinculada a un robo a mano armada y por el que ya había sido condenada, pero no la podían atrapar.



Fue ayer pasada la medianoche, cuando efectivos del GRIM 1, patrullaban la zona céntrica de la capital correntina y fueron alertados por el sistema 911, que vecinos de las calles Quintana y Catamarca, señalaron a una pareja que pasaba una y otra vez por la vereda y observaba el interior de uno de los vehículos estacionados en el lugar, con fines de robo.



De inmediato, una patrulla se trasladó al lugar y sorprendió a Rita Paola Castillo, de 29 años, oriunda del barrio San Martín, y a un hombre de nombre Miguel Eduardo G., de 65, del barrio Quinta Ferré. Los dos tienen antecedentes penales por robos y hurtos, pero los efectivos policiales luego de cruzar los datos de la mujer con el sistema interno de la fuerza, descubrieron que además tiene un pedido de captura activo desde el 2018, por estar vinculada a una causa por "robo agravado, por el uso de arma en grado de tentativa".



Según indicaron fuentes allegadas al caso, la mujer junto a otros delincuentes había concretado un robo y en torno a la investigación algunos de sus cómplices fueron detenidos, juzgados y condenados por el Tribunal Oral Penal N°2 de la ciudad de Corrientes.



Sin embargo, Castillo logró eludir a la Justicia todos estos años, mientras seguía cometiendo ilícitos. Anoche, la suerte se le terminó y fue arrestada y quedó a disposición de la Justicia, ya que aún deberá responder por sus delitos previos.



En cuanto al sujeto que la acompañaba, el sistema prontuarial de la Policía arrojó que tiene antecedentes, aunque no registra pedido de captura. De todas maneras quedó demorado en la comisaría Cuarta.