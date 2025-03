El papa Francisco continúa con la terapia farmacológica y la fisioterapia

Miércoles, 26 de marzo de 2025



Desde el Vaticano anunciaron cómo es el estado de salud del Sumo Pontífice luego de recibir el alta médica.



El papa Francisco continúa con la terapia farmacológica y la fisioterapia, anunciaron desde el Vaticano luego de que el pasado domingo 23 de marzo obtuviera el alta médica tras haber permanecido 38 días internado por una pulmonía bilateral grave.



La Oficina de Prensa de la Santa Sede informó este martes que el Sumo Pontífice "continúa con el tratamiento farmacológico y fisioterapia respiratoria y motora" y que por el momento "no recibe visitas" ni se tomaron "decisiones sobre su agenda para las próximas semanas".



Un día antes del alta, los médicos Sergio Alfieri y Luigi Carbone indicaron en una conferencia de prensa que la convalecencia del Papa "podría y debería durar dos meses".



En este sentido, a dos días de regresar a su casa, destacaron que Francisco "está cumpliendo la convalecencia en los términos descritos por los médicos el sábado".



Detallaron además que deberá continuar con la terapia farmacológica "durante mucho tiempo todavía y por vía oral", así como también la fisioterapia motora y respiratoria de manera completa.



A su vez, "se reiteró la solicitud de suspender temporalmente tanto las reuniones individuales como grupales, así como la disponibilidad de atención las 24 horas del día para satisfacer las necesidades", comenzando por el suministro de oxígeno, y la intervención en caso de urgencia.



En este marco, señalaron que, por la noche, el Sumo Pontífice "utiliza la oxigenación a altos caudales con cánulas nasales", la cual prosigue durante el día, pero con una reducción progresiva.



"Todavía no hay indicaciones precisas sobre el programa de los próximos días, y mucho menos sobre el futuro, con las celebraciones de los diversos jubileos y los ritos de la Semana Santa. Se espera naturalmente evaluar la recuperación y se prevén mejoras clínicas, como dijeron los médicos", detalla el escrito.



"Algunas cuestiones están en proceso de decisión, que se evaluará en función de las mejoras que habrá en la semana que viene", precisaron.



Por último, añadieron que este miércoles no se realizará la audiencia general y el texto preparado de la catequesis se difundirá por escrito, sumado a que es probable que el domingo suceda lo mismo con el Ángelus.



"Por ahora el Papa no está recibiendo visitas y en estos dos días sólo ha visto a sus colaboradores más cercanos. En cuanto a las visitas previstas de jefes de Estado y de Gobierno, no hay previsiones", concluyeron.