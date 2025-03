La reflexión de Santi Maratea "Me recordó cuando se mató mi mamá" Miércoles, 26 de marzo de 2025

A través de su experiencia personal, el influencer habló sobre la desesperanza y las dificultades que se enfrentan cuando un ser querido pierde la vida. A través de sus historias de Instagram, Santi Maratea compartió su visión sobre la serie Adolescente y estableció un vínculo con su propia experiencia personal, recordando el suicidio de su madre. "Amigo, qué buena serie. Representa muy bien ciertas cosas. La última escena refleja lo que se siente cuando la vida te aplasta", expresó con una evidente carga emocional.





El influencer profundizó en el sentimiento de desesperanza que, según él, la producción logra plasmar con autenticidad: "No por una traición o una pérdida material, sino por darte cuenta de que el mundo puede ser realmente hostil".



En ese contexto, Maratea recordó el impacto del fallecimiento de su madre, Mariana, quien se quitó la vida el 29 de agosto de 2019. "A mí me recordó cuando se mató mi mamá. En ese momento pensás que el futuro ya no existe, que el pasado se murió y que solo queda el presente, donde lamentablemente seguís vivo y lo único que podés hacer es llorar", compartió con total sinceridad.



Sus declaraciones despertaron preocupación entre sus seguidores, quienes le preguntaron por su estado de ánimo. Ante esto, aclaró: "Che gente, estoy bien. Solo vi una escena que me hizo revivir a flor de piel lo que es estar muy mal".



Para cerrar, Maratea compartió un mensaje de superación y esperanza: "Mi vieja se murió hace seis años. Si bien es un dolor que me acompañará toda la vida, logre ponerme de pie. Uno busca esperanza, si es que la hay. Bueno, la hay. Se puede salir adelante".



Santi Maratea explicó por qué no inició una colecta para los damnificados por las inundaciones en Bahía Blanca



Santi Maratea enfrentó duras críticas en redes por parte de varias personas que lo acusaron de "no mostrar" interés en ayudar a las víctimas del temporal de Bahía Blanca. Efectivamente, el influencer solidario usó sus redes en las últimas horas para explicar las complicaciones que le impedían organizar una colecta masiva para los afectados.



En su momento, Santi expuso que no es lo mismo organizar colaboraciones cuando se trata de un incendio que cuando se trata de una inundación. Esto debido a que en el caso del fuego, los bomberos son la entidad a la que se le destina dinero. En el caso de Bahía, el desafío sería más complejo: "Es difícil organizar dónde juntar la plata y a dónde destinarla, porque es mucha gente enfrentando muchos problemas distintos".



Ante la ola de críticas que le llegaron, el joven se defendió a través de una serie de historias en Instagram. "Les pregunto a ustedes, ¿no les da vergüenza creerse que están denunciando, con aires de revolución, con tonos de lucha, que me están ‘desenmascarando’ a mí, que yo sería un ‘agente del poder’ en contra del kirchnerismo y en contra del pueblo y a favor de los poderosos y del gobierno oficialista?", cuestionó.



Sobre esta pregunta, Maratea se dirigió a sus haters: "Están como en un brote, una película que se comen ustedes, donde ustedes son los héroes, luchadores y revolucionarios, pero por algo nada de lo que hacen ustedes cambia, ni el país, ni el mundo, porque no tienen idea de cómo luchar, no tienen idea de lo que es una revolución". Y sumó: "Se creen rebeldes y lo único que tienen de rebelde… es como ese tinte adolescente que los vuelve ridículos".