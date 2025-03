Influencer de "Amores que matan, pum pum pum", pasó por el quirófano

Miércoles, 26 de marzo de 2025



La tiktoker, Lis Padilla sorprendió a sus seguidores con su nueva apariencia. Notaron que estaba más estilizada de cintura, y con los pechos y glúteos de mayor tamaño.

Lis Padilla, la tiktoker peruana que saltó a la fama con el video de "Amores que matan, pum pum pum", pasó por el quirófano y sus seguidores se dieron cuenta de inmediato. Notaron que estaba más estilizada de cintura, y con los pechos y glúteos de mayor tamaño. Si bien varios de ellos quedaron en shock al verla, otros le dijeron que "había perdido el encanto", ya que cayó en la moda de las operaciones.



Días después de las operaciones, la mujer se mostró muy contenta con los resultados, pero recibió una ola de críticas cuando sus seguidores descubrieron que su hija también se había realizado un procedimiento quirúrgico. "Me hice una lipo abdominoplastia", se sinceró.



Mientras que muchos creen que todo se trató de un canje, Padilla expone en sus redes sociales que trabaja arduamente como influencer para generar dinero. Fue así también como se habría comprado una casa y darse algunos lujos, como viajes y ropa.



"Me encanta mi cuerpecito caribeño, gracias por tu excelente trabajo", le agradeció al médico que se encargó de su transformación.



De dónde salió la canción "Son de amores"

"Son de amores" es una balada que salió a la luz en 2003 de la mano de Andy & Lucas, el dúo español que en noviembre de 2023 confirmó su separación, aunque no sin antes realizar una extensa gira por su país. En 2024, el hit volvió a estar en boca de todos por la reversión de Pabllo Vittar, que derivó en un challenger megaviral con una mujer peruana llamada Lis Padilla, que saltó a la fama en cuestión de días.