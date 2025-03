El rodeo tejano, la siguiente propuesta

Miércoles, 26 de marzo de 2025



MotoGP vuelve a la acción este próximo fin de semana con la visita al trazado de Austin para el Gran Premio de las Américas.



Luego de dos citas, el Campeonato Mundial de MotoGP se encamina a un nuevo round, el tercero de su temporada 2025, en el Circuito de las Américas (COTA). Las instalaciones de Austin reciben a un pletórico Marc Márquez y al resto de contendientes, que buscarán interrumpir su brillante inicio de año.



Marc Márquez va por otro GP de dominio

Tras un comienzo con pole position, victoria de sprint y triunfo de Gran Premio replicado por Marc Márquez en Tailandia y en Argentina, la categoría reina se dirige a norteamerica para la tercera fecha del certamen. Allí, el de Ducati vuelve a ser el principal favorito ya que, más allá de su implacable inicio, fue quien ganó de forma ininterrumpida las primeras seis ediciones de este evento, entre 2013 y 2018. Álex Rins pudo cortar su racha en 2019, pero en 2021 volvió a ganar y en 2024 lideraba antes de tener una caída que lo privó del éxito.



El principal rival del "93" hasta el momento ha sido su hermano, Álex, quien acumuló varias vueltas al frente en las primeras citas, pero aún no ha podido abrochar triunfos. 16 son los puntos que separan a los Márquez, y otros 15 distancian al escolta del tercero en el campeonato: Francesco Bagnaia. "Todos sabíamos que (Marc) Márquez tiene algo más y que subirse a una moto competitiva como es la Ducati, marcaría la diferencia. Lo que era menos evidente y quizá nadie esperaba, es el dominio tan claro e inmediato que está ejercido sobre Bagnaia", explicó el propietario del equipo LCR-Honda de MotoGP, Lucio Cecchinello, a GPOne.



En busca de otra alegría

Álex Rins, por partida doble, Enea Bastianini y Maverick Viñales acumulan los cuatros triunfos restantes, que son menos que los siete logrados por Marc Márquez, en el Gran Premio de las Américas. Aunque ninguno de ellos ha conseguido un inicio de año que los situe entre los primeros 13 clasificados del Campeonato Mundial, intentarán que COTA sea el escenario en el que su suerte comience a cambiar.



En el medio del pelotón

Varios son los protagonistas que querrán destacar en la zona por detrás de los líderes. Entre ellos, Yamaha, Aprilia, KTM y Honda intentarán encaminar su fin de semana por medio de una doble Q2 con sus equipos de fábrica. De los mencionados, los de Iwata lo consiguieron en Argentina, al igual que los austríacos. Más allá de eso, ninguno ha conseguido un top cinco en la carrera principal tras dos Grandes Premios.



Los rookies buscan volver a los puntos

Después de un paso desafortunado por Argentina, los novatos de la temporada 2025 intentarán volver a sumar en Austin. Ai Ogura había tenido una actuación que lo situó entre los primeros 10 en Termas de Río Hondo, pero eso quedó sin efecto tras ser descalificado por utilizar software no homologado. Fermín Aldeguer se quedó cerca de los puestos con unidades disponibles, mientras que Somkiat Chantra no ha podido optar a ellas por el momento.



Horarios

El fin de semana de la categoría reina dará inicio a las 12:45 con la primera práctica, mientras que a las 17 se desarrollará la segunda. El sábado, la acción seguirá con otro entrenamiento a las 12:10, y continuará con la clasificación a las 12:50. Más tarde en el día, la Sprint tendrá lugar a las 17. El domingo, el GP de las Américas se correrá a partir de las 16.