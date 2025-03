Un cambio de lugares entre Lawson y Tsunoda deja sin lugar en la estructura Red Bull a Colapinto

Miércoles, 26 de marzo de 2025

Luego de solamente dos Grandes Premios la marca de bebidas energéticas habría decidido bajar al neozelandés del equipo principal para subir al japonés.



Luego de un inicio de año más que adverso, Liam Lawson firmó el peor inicio de campaña de un piloto de Red Bull Racing en la historia de la escudería. Sin lograr pasar del primer corte eliminatorio en ninguna de las clasificaciones, y sin poder sumar puntos, el neozelandés perdería su lugar a manos de Yuki Tsunoda antes del siguiente Gran Premio.



Otro sacudón se avecina en el equipo que tiene a Max Verstappen como la máxima estrella. De acuerdo con información que una fuente cedió a época, Lawson dejaría su lugar en Red Bull para recalar en Racing Bulls, equipo desde el cual Tsunoda sería promocionado para tomar el asiento del neozelandés.



El equipo de la bebida energética ha sido centro de críticas en años anteriores por la crudeza con sus pilotos y por el poco tiempo que se les ha brindado para demostrar sus valías. No obstante, ningún caso ha sido tan drástico como este, ya que Lawson perdería su sitio luego de dos carreras.



La presión sobre el asiento de Red Bull que, a falta de anuncio oficial, ostenta Lawson ha ido en aumento. Desde la salida de Daniel Ricciardo del equipo, en 2018, Verstappen fue el líder indiscutido de la estructura. A su lado se fueron sucediendo compañeros, pero ninguno colmó las expectativas de la estructura de Milton Keynes.



A tal punto ha escalado la necesidad de resultados de Red Bull que esta decisión habría causado discordia con el propio Verstappen, quien habría juzgado este movimiento como "muy prematuro" en la temporada. Los resultados, no obstante, avalan la decisión del equipo que buscaba ser contendiente al campeonato de constructores.



El anuncio del cambio de roles dentro de la estructura de Red Bull, que llevaría a Tsunoda al equipo mayor y bajaría a Lawson a Racing Bulls para ser compañero de Isack Hadjar, se produciría antes del Gran Premio de Japón, y podría darse, incluso, a finales de esta semana, comentó una fuente a época. Así, el nipón que afronta su quinta temporada dentro de la escuadra menor, tendría su debut absoluto en la escudería grande en su evento de local.



De esta manera, Franco Colapinto no tendría lugar en Racing Bulls ante la subida de Tsunoda. Algunos rumores indicaban que el argentino sería el compañero de Hadjar ya que Lawson saldría de Red Bull y de la parrilla de la F1. La fuente que cedió la información a época, no obstante, desmintió esta información como una opción avanzada, sino que aclaró que se trató de algo preliminar.