Argentina clasificó para el Mundial 2026

Miércoles, 26 de marzo de 2025



La Selección consiguió su lugar en la siguiente cita ecuménica tras que se produjera un empate en el primer partido de una nueva jornada del certamen que otorga las plazas.

Durante la previa del encuentro que paraliza al mundo futbolero, la Selección Argentina recibió una noticia que es motivo de celebración. La "Scaloneta", con cinco fechas de anticipación, se aseguró su sitio en la Copa del Mundo de la FIFA de 2026 gracias al empate en cero que se produjo en la altura entre Bolivia y Uruguay.



Con 12 puntos en juego para Bolivia, seleccionado que ocupa el puesto de repechaje en las Eliminatorias Sudamericanas, Argentina acumula una diferencia de 14 unidades. Este escenario hace imposible que el representativo nacional caiga hasta ese lugar de la tabla, lo que le asegura un lugar entre las seis posiciones que otorgan plazas para el Mundial que organizarán Estados Unidos, México y Canadá el año próximo.



De esta manera, el representativo nacional participará por 19° ocasión del certamen ecuménico, lo que lo mantendrá como el tercero con más presencias en el evento más ansiado y prestigioso del fútbol. Así, Argentina solo continuará siendo superada por Brasil, que jugó cada una de las 22 ediciones hasta Qatar 2022, y por Alemania, que acumula 20.



El último campeón del Mundial dirá presente, como en 21 de las 22 ediciones del certamen. La única vez que el equipo que había ganado la disputa más reciente no formó parte de la siguiente para defender el título fue en 1934, cuando la Uruguay campeona en 1930 no participó.



Aunque una situación como la menciona resulta poco frecuente, cabe añadir que hay otro escenario no muy habitual en la historia de los Mundiales. En tan solo dos de las 22 ediciones el campeón defensor logró revalidar su título. Lo hicieron Italia en 1938 luego de ganar en 1934, y el representativo de Brasil en 1962 luego de adjudicarse la copa en 1958.



Sumado a lo anterior, en tres oportunidades el campeón defensor pudo acceder a la final del Mundial en el que intentó defender la corona. Argentina en 1990 fue uno de ellos, mientras que Brasil en 1998 y Francia en 2022 fueron los otros casos.



Cabe añadir que de esta forma, Argentina se asegura su participación en las próximas dos Copas del Mundo de la FIFA, ya que en 2030 estará presente en caracter de organizador en una edición peculiar. En nuestro país, se albergará un partido inaugural en forma de conmemoración al centenario del primer Mundial, por lo que el seleccionado nacional tiene su lugar asegurado como anfitrión.