ATP: de "lucky loser" a sorpresa Martes, 25 de marzo de 2025 El caso de Adam Walton (N°89 del ranking ATP) no es la excepción tras meterse en los octavos de final del Miami Open con su triunfo por 7-6 (6), 4-6 y 6-4 ante Coleman Wong (182°). El tenis tiene esa cuestión paradójica de que en muy pero muy poquitos días la situación de un jugador puede cambiar por completo. Y el caso de Adam Walton (N°89 del ranking ATP) no es la excepción tras meterse en los octavos de final del Miami Open con su triunfo por 7-6 (6), 4-6 y 6-4 ante Coleman Wong (182°).



El australiano de 25 años había jugado la qualy del Másters 1000 y quedó eliminado en su segundo partido, pero esa revancha que tiene el tenis le permitió ingresar al cuadro principal como lucky loser tras la baja de Hubert Hurkacz y hoy la está aprovechando más que nunca.



Comenzó entonces como preclasificado por el lugar del polaco y para llegar a esta instancia de octavos de final debió derrotar a Luciano Darderi (61°) en su debut. Y ahora ratificó su buen momento ante Wong, pareja de Alexandra Eala, otra de las sorpresas del torneo en la rama femenina.



Walton se inició en el deporte junto a su hermano mayor, Jack, aunque también dedicaba tiempo al críquet y al rugby. Años después, al mudarse a la Universidad de Tennessee en la otra parte del mundo, comenzó a potenciarse como tenista. Luego de este frenético recorrido, está viviendo un momento épico en su carrera, al llegar por primera vez a los octavos de un M1000.



"Ni siquiera debería estar aquí. Me arrasaron en la clasificación. Me convocaron tres días después para volver a jugar. Es casi como un nuevo comienzo, un nuevo torneo", confesó luego de la victoria que lo depositó en la siguiente ronda en Miami.