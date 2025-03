Marcelo Bielsa desafectó a varios jugadores y crece la tensión en el plantel

Martes, 25 de marzo de 2025

El entrenador argentino volvió a hace cuestionado por sus manejos en el vestuario y la relación con sus dirigidos parece haber llegado a su punto límite.

La Selección uruguaya atraviesa un difícil momento luego de la dura derrota ante Argentina en el Centenario y el entrenador Marcelo Bielsa decidió desafectar a Nicolás De La Cruz, Marcelo Saracchi, Giorgian De Arrascaeta y José Luis Rodríguez para el duelo ante Bolivia, lo que avivó aún más la crisis en el equipo.



La caída no solo dejó secuelas en lo futbolístico, sino que también profundizó la interna en el plantel dirigido por el técnico argentino. Según medios uruguayos, la situación se descontroló en el vestuario tras el encuentro ante la "Albiceleste".



De La Cruz habría protagonizado un fuerte cruce con Jorge Giordano, Director de Selecciones Nacionales de la Asociación Uruguaya de Fútbol, lo que habría derivado en su salida de la convocatoria. A esta polémica se sumaron las bajas de De Arrascaeta, quien sufrió molestias físicas, y las de Saracchi y Rodríguez, cuyas desafecciones habrían respondido a decisiones exclusivamente futbolísticas.



El clima en la selección charrúa ya venía enrarecido desde las explosivas declaraciones de Luis Suárez, quien dejó en claro su malestar con Bielsa. Ahora, con los últimos episodios, la fractura dentro del plantel parece más evidente que nunca, y la relación entre el Bielsa y algunos jugadores se encuentra en su punto más crítico.



Duras críticas de Richard Morales: "Bielsa le está haciendo daño a la selección"



Las discordias entre Bielsa y el plantel también fueron blanco de críticas de ex jugadores uruguayos. Richard "Chengue" Morales, histórico delantero de la "Celeste", no dudó en apuntar contra el entrenador y su manejo del grupo.



"No dice ni buen día ni buenas tardes; eso ya es una falta de respeto", expresó Morales en referencia al trato del rosarino con los jugadores. Además, remarcó que hay futbolistas que callan pese a que "les pasaron un montón de cosas".



"Bielsa hace lo que quiere porque nadie le dice nada. Le está haciendo un daño a la selección. Los jugadores están recontra calientes con él, pero ninguno tiene los huevos para decírselo", disparó el exdelantero, quien también cuestionó a la dirigencia de la AUF: "Para mí tienen miedo. Nunca dan la cara; siempre hablan después de que yo me voy".



El presente de la selección uruguaya es complejo, ya que a la crisis interna se suman las dificultades deportivas y el desafío de enfrentar a Bolivia en la altura de El Alto sin varias de sus figuras. Mientras tanto, el vínculo entre Bielsa y parte del plantel parece estar al borde de la ruptura, con cada vez más voces cuestionando su liderazgo y sus métodos.