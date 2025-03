Los 11 de Lionel Scaloni para el clásico con Brasil

Lunes, 24 de marzo de 2025



Luego del triunfo ante Uruguay por 1-0, el entrenador campeón del mundo ultima los detalles para uno de los partidos más esperados de las Eliminatorias Sudamericanas.

La Selección Argentina dio un paso clave rumbo al Mundial 2026 al imponerse por la mínima diferencia ante Uruguay en Montevideo, un resultado que la deja al borde de la clasificación. Sin embargo, el próximo desafío no será sencillo: el martes, por la fecha 14 de las Eliminatorias Sudamericanas, el equipo de Lionel Scaloni recibirá a Brasil en un clásico que promete emociones, pero que llega con varias bajas y una duda importante en el horizonte.



El ajustado calendario le deja al cuerpo técnico apenas dos días para preparar el encuentro, tras el entrenamiento abierto a beneficio de Bahía Blanca. A las ya conocidas ausencias de Lionel Messi (molestia en el aductor izquierdo), Paulo Dybala (a punto de ser operado, con riesgo de perderse el resto de la temporada europea), Lisandro Martínez (en recuperación por una rotura del ligamento cruzado anterior), Gonzalo Montiel (desgarro), Giovani Lo Celso (lesión muscular) y Lautaro Martínez (lesión muscular), se sumó un nuevo dolor de cabeza: Nicolás González fue expulsado sobre el cierre del partido en Uruguay y no estará disponible.



A pesar de esta nueva baja, González no había sido titular frente a la Celeste, lo que le daría a Scaloni la chance de mantener gran parte del equipo que viene de ganar. Sin embargo, el entrenador ya anticipó un cambio casi seguro: el regreso de Rodrigo De Paul, quien fue preservado ante Uruguay por una sobrecarga muscular y estaría listo para el martes. "El Motorcito" pelea por un lugar en el mediocampo, donde los candidatos a salir son Leandro Paredes, Thiago Almada o incluso Giuliano Simeone, dependiendo de la táctica que el DT decida emplear.



La probable formación de la Selección Argentina para el clásico con Brasil



Con solo dos entrenamientos formales por delante, Argentina buscará definir el once titular para asegurar la clasificación al Mundial. Por ahora, la base del equipo sería:



Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes o Thiago Almada, Giuliano Simeone, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández; y Julián Álvarez.



Scaloni tiene poco tiempo y muchas decisiones por tomar para enfrentar a Brasil en un duelo que puede ser definitorio.