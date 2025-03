Wanda compartió imágenes de su nueva figura tras la cirugía estética

Lunes, 24 de marzo de 2025



La conductora se presentó en el mismo festival que L-Gante, con quien compartió el avión rumbo a Asunción. El detalle que delata su estado después de la operación.



Wanda Nara volvió a ser protagonista en las redes sociales tras su reciente intervención quirúrgica, mostrando su figura renovada en las primeras imágenes que compartió desde Paraguay. La empresaria, que fue el blanco de la semana tras la confirmación de su divorcio de Mauro Icardi y una supuesta ruptura con L-Gante, regresó con un nuevo look que no pasó desapercibido.



Fue en distintas fotos publicadas en sus historias de Instagram donde Wanda mostró su nueva figura. Acompañada por su amiga, la mediática posaba frente a la cámara con una faja postoperatoria, típica en los procedimientos estéticos para ayudar en la recuperación. A pesar de que su outfit estaba cuidadosamente elegido, la faja, visible bajo su ropa, llamó la atención y dejó claro que aún se encontraba en el proceso de recuperación.



En las imágenes, se puede ver a Wanda luciendo una figura más estilizada, y la forma en la que posó frente a la cámara destacó ciertos cambios. Su cuerpo mostró lo que muchos, a través de las redes sociales, interpretaron como una reducción de busto.



Los rumores detrás de la cirugía: estética o salud



La intervención de Wanda Nara generó controversia, sobre todo por los rumores que rápidamente comenzaron a circular en los medios. Mientras algunos especulaban que se trataba de una operación estética motivada por razones personales, otros indicaron que la cirugía podría estar relacionada con la salud de la conductora, que padece leucemia. Ante los comentarios, el abogado de Wanda, Nicolás Payarola, fue quien aclaró la situación.



Según afirmó el letrado, la intervención fue "necesaria" y estaba mínimamente vinculada a la leucemia que Wanda padece. Además, explicó que la cirugía fue decidida en el último momento y que, aunque existieron factores estéticos en el procedimiento, también hubo motivos médicos que llevaron a su realización.



Por su parte, la periodista Yanina Latorre, en su nuevo programa, Sálvese quien pueda (América TV), donde desarrolla el rol de conductora, fue más directa. "Lo cierto es que Wanda se hizo una cirugía estética; se achicó las lolas", comentó, dejando entrever que los cambios no solo fueron una cuestión de salud, sino que también respondieron a la voluntad de la mediática de ajustar su imagen física. Latorre agregó que Wanda aprovechó un encapsulamiento con sangre en el pecho, para realizarse este procedimiento estético de reducción mamaria.