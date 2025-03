Puesteros de Ex Vía esperan su nuevo predio para finales de abril Lunes, 24 de marzo de 2025

La obra está concluida en un ciento por ciento y solo resta la vereda. Los comerciantes estiman, con buen ojo, que los tiempos electorales de la provincia definirán la fecha exacta. Hace siete años trabajan en condiciones extremas de temperatura.

Las tareas de reconstrucción, en la esquina de Lisandro Segovia y Lavalle, comenzaron en septiembre de 2021 a cargo del Ministerio de Obras Públicas de la Provincia. La primera acción fue la demolición de las ruinas que quedaron tras el fatídico incendio por el que nunca se encontró a un responsable pese que a las pocas horas de extinto el incendio se había encontrado un bidón con combustible relacionado al hecho.



El nuevo galpón consta de dos plantas, una superficie cercana a los 1.640 metros cuadrados, que alberga a los 88 puesteros. Un grupo de 44 de ellos están en la planta baja. "Todo depende de una decisión política. Asimismo transitamos un año de elecciones y por ello creemos que la entrega se concretará antes de los comicios", se mostraron confiados en que pronto lleguen las buenas noticias. Vale recordar que en Corrientes se elegirá gobernador, diputados y senadores.



Clima tortuoso y bajas ventas

Este fue el séptimo verano que los vendedores tuvieron que soportar las altas temperaturas. "La pasamos muy mal porque la lona de la carpa eleva aún más las sensaciones térmicas dentro de los locales", describieron. A su vez destacaron que debido a la antigüedad, existen sectores del toldo que se están destruyendo y deteriorando. Una situación que permite el ingreso de agua en las jornadas de tormentas.



Otra de las características negativas es el amontonamiento que sufren los vendedores. Como también el estrecho pasillo por el que circulan los clientes. En este sentido, afirman que el nuevo predio representará un impulso no solo para sus transacciones sino también para la ciudad, ya que se volverá un atractivo turístico.



Por otro lado, los puesteros destacaron que las ventas se encuentran en una especie de meseta hace un mes. "No hay circulante en la calle y la gente opta por destinar todos su recursos al inicio de clases", sostuvieron. Una idéntica conclusión a la que llegaron comerciantes ubicados sobre la peatonal Junín para un reciente informe de diario época titulado: "Electro Fans: estiman que el inicio de clases perjudicó las ventas locales".