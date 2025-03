El inesperado hallazgo bajo el gigantesco iceberg desprendido de la Antártida que sorprende a los científicos

Viernes, 21 de marzo de 2025



El descubrimiento demuestra cómo la vida se adapta incluso bajo glaciares flotantes y ofrece una base clave para entender cómo el cambio climático afectará la vida en el mar profundo



Los investigadores estaban trabajando frente a la costa de la Antártida cuando ocurrió: un gigantesco iceberg de aproximadamente 30 kilómetros de largo se desprendió de la capa de hielo el 13 de enero, dejando al descubierto una franja de océano que no había visto la luz del día en décadas



A pesar de ello, las expectativas no eran altas. Los científicos no pensaban que mucha vida pudiera prosperar bajo una capa tan gruesa de hielo.



Pero lo que el equipo encontró bajo el iceberg los sorprendió: arañas marinas gigantes, pulpos, peces de hielo, corales y esponjas, incluida una de forma de jarrón que podría tener cientos de años. En total, los investigadores creen que podrán identificar decenas de nuevas especies de la expedición.



Se necesitarán meses de análisis en laboratorio para confirmar el descubrimiento de cualquier nueva especie. “La mayoría del trabajo comienza ahora”, dijo Esquete.



Después de una expedición del Schmidt Ocean Institute frente a la costa de Chile el año pasado, los científicos identificaron más de 70 nuevas especies, incluidas langostas enanas y caracoles marinos que eran completamente nuevos para la ciencia.



Frente a la Antártida, el mayor misterio no está centrado en ninguna criatura en particular, sino en todo el ecosistema: ¿cómo es que tanta vida prospera bajo tanto hielo?



En otras partes del océano, los organismos fotosintéticos hacen llover nutrientes para sustentar a las criaturas del fondo marino. Pero ninguno lo hace bajo el oscuro hielo antártico. En su lugar, las corrientes oceánicas, el agua de deshielo glaciar o algo más ha estado ayudando a nutrir a las criaturas del mar profundo.



“Esto es un área de investigación científica activa ahora debido a este descubrimiento”, dijo Virmani.