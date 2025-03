Dejarán de buscar al joven desaparecido en el río Paraná Jueves, 20 de marzo de 2025

Fue confirmado por la Prefectura. Familiares, conocidos y amigos pidieron que continúen con la búsqueda tras once días sin Nahuel Tomás.

Luego de once días, dejarán de buscar al último de los jóvenes desaparecidos en el río Paraná, en Esquina, Corrientes. Este domingo, la Prefectura concluirá con el rastrillaje, según confirmaron oficialmente.



La madre de Nahuel expresó en un comunicado: "Como familia agradecemos de todo corazón la ayuda recibida hasta el momento y queremos pedir que no nos abandonen estos últimos días. Necesitamos que se sumen todas las embarcaciones posibles para poder encontrarlo y dar paz a nuestros corazones".



Al respecto, añadió que estarán cada día, desde las 7, en el Malacate. "Si quieren donar viandas, hielo, bebidas o nafta, será bienvenido", destacó.



El hecho sucedió el 8 de marzo, cuando una lancha con cuatro pescadores se hundió en el Paraná. Uno de ellos pudo nada hasta un banco de arena y pidió ayuda.