Lautaro Martínez es la nueva baja de la Selección Argentina

Jueves, 20 de marzo de 2025



El jugador bahíense quedó desafectado de la concentración del equipo nacional debido a una lesión. El delantero se perfilaba para compartir delantera con Julián Álvarez ante la ausencia de Lionel Messi.



Efectivamente, la fecha 13 de las Eliminatorias Sudamericanas fue la de la mala suerte para Argentina. Es que a las bajas de Lionel Messi y Paulo Dybala, entre otros jugadores que quedaron fuera de la convocatoria, el DT Lionel Scaloni sumó un nuevo nombre en la lista: Lautaro Martínez fue desafectado de los clásico contra Uruguay y Brasil.



"El delantero Lautaro Martínez será baja de la convocatoria para este doble fecha de marzo por una lesión muscular en los isquiotibiales del miembro inferior izquierdo", publicó la cuenta oficial de "X" (antes Twitter) de la Selección Argentina. El rumor de una posible lesión había sacudido la mañana del miércoles en el predio de la AFA en Ezeiza, con los jugadores descansando antes de la práctica vespertina, donde Scaloni ultimaría detalles del equipo para el viaje del jueves al otro lado del Río de la Plata, de cara al clásico ante la Celeste, programado para el viernes a las 20.30 en el estadio Centenario.



La presencia de la dupla Martínez y Julián Álvarez era la sociedad sobre la que había pensado el entrenador santafesino el peso del ataque albiceleste, ante la ausencia ya confirmada de Messi, también con una dolencia muscular sufrida tras el último encuentro con el Inter Miami. En este caso, Martínez había estado con molestias en las últimas semanas. De hecho, pese a que se hizo estudios que descartaron una lesión, se quedó en el banco de suplentes en la revancha del Inter ante Feyenoord, por los octavos de final de la Champions League, donde consiguió el boleto a la próxima instancia.



Después de eso, el pasado fin de semana reapareció para asegurar un triunfo clave del "Neroazzurri" contra Atalanta en la Serie A, convirtiendo el 2-0 sobre el cierre del encuentro en el que disputó la totalidad de los minutos. Pero al arribar al predio de Ezeiza, reaparecieron las molestias. El martes no se pudo entrenar a la par del grupo en la práctica abierta a la prensa y eso provocó que el miércoles por la mañana el rumor empezara a transformarse en noticia.



Pasadas las 16:00, la confirmación por parte del cuerpo médico de la Selección Argentina llegó en forma de tuit y el dilema de Scaloni se complicó por demás. No solo no tendrá a Messi, sino tampoco al "Toro", de gran temporada en Italia. El delantero de 27 años acumula 18 goles y 6 asistencias en 39 partidos con el conjunto de Milan.



Y esta fecha FIFA podía ser muy especial para el bahiense. Es que si convertía contra Uruguay o Brasil iba a igualar en la tabla histórica de goleadores de la Selección Argentina a Diego Armando Maradona, con 32, dejando atrás a Gonzalo Higuaín y Angel Di María.