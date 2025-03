Facundo Rojas participó del sorteo de la Copa Libertadores y Sudamericana

El presidente de la Federación Internacional de Fútbol de Talla Baja, Facundo Rojas, estuvo presente en un evento trascendental para el fútbol sudamericano: el sorteo de la Copa Sudamericana y la Copa Libertadores, en la sede de la Conmebol Paraguay.

Durante el evento, Rojas destacó la importancia del encuentro para la región y el fútbol en general. Además, aprovechó la ocasión para dialogar con altas autoridades del deporte, incluyendo al presidente de la Conmebol, el vicepresidente y presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia, y el presidente de Paraguay.



"Fue un día muy importante y esperado para los amantes del fútbol. Tuvimos la posibilidad de dialogar con autoridades clave y compartir detalles sobre el desarrollo del fútbol de talla baja dentro de nuestra federación. Además, recibimos promesas de colaboración para futuros eventos y torneos en la región", expresó Rojas.



El dirigente resaltó que su participación en el evento no solo tuvo el objetivo de fortalecer la visibilidad del fútbol de talla baja en Argentina, sino también de buscar apoyo en otros países sudamericanos donde las selecciones aún no cuentan con el respaldo de sus respectivas federaciones. "Así como en Argentina recibimos el apoyo de la AFA, logramos que en Brasil y Bolivia también lo hicieran. Ahora buscamos que Colombia y Ecuador se sumen a este respaldo institucional", explicó.



En cuanto a los desafíos para el resto del año, Rojas adelantó que en dos semanas la selección argentina de talla baja retomará sus entrenamientos en la provincia de Corrientes. "Vamos a realizar concentraciones, recorrer localidades como Ituzaingó y Paso de la Patria, y trabajar en la renovación del plantel con vistas a la Copa América que se disputará a finales de este año", señaló.



Si bien aún no se han confirmado las sedes para la Copa América de Fútbol de Talla Baja, Rojas aseguró que se están ultimando detalles y que en breve se hará un anuncio oficial.



Con un crecimiento sostenido y un fuerte compromiso por la inclusión, la Federación Internacional de Fútbol de Talla Baja continúa avanzando en su misión de fortalecer este deporte en toda la región.