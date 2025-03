"El tenis está destrozado": el sindicato de jugadores lanzó una demanda contra organismos

Miércoles, 19 de marzo de 2025

La organización dirigida por los jugadores acusa a la ITF, ATP, WTA e ITIA de operar un sistema opresivo.

Los escritorios de los organismos que administran el mundo del tenis recibieron un cimbronazo. La Asociación de Jugadores Profesionales de Tenis (PTPA), el sindicato impulsado por el serbio Novak Djokovic, presentó una serie de fuertes acciones legales contra los organismos rectores del deporte de las raquetas, que están acusados de operar un "sistema corrupto, ilegal y abusivo".



La PTPA, junto con más de una docena de tenistas profesionales y un importante bufete internacional de abogados, iniciaron una serie de acciones legales en forma global, en Estados Unidos, el Reino Unido y la Unión Europea, contra los organismos rectores del tenis: la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP), la Asociación de Tenis Femenino (WTA), la Federación Internacional de Tenis (ITF) y la Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA). Las demandas, según el comunicado, "exponen abusos sistemáticos, prácticas anticompetitivas y un flagrante desprecio por el bienestar de los jugadores que han persistido durante décadas".



"El tenis está destrozado", declaró Ahmad Nassar, director ejecutivo de la PTPA. "Tras la fachada glamorosa que promueven los Demandados, los jugadores están atrapados en un sistema injusto que explota su talento, reduce sus ingresos y pone en peligro su salud y seguridad. Hemos agotado todas las opciones de reforma mediante el diálogo, y los órganos rectores no nos han dejado otra opción que exigir responsabilidades ante los tribunales. Solucionar estas fallas sistémicas no se trata de perturbar el tenis, sino de salvarlo para las futuras generaciones de jugadores y aficionados", añadió.



El comunicado de la PTPA fue más allá: "La ATP, la WTA, la ITF y la ITIA operan como un cártel al implementar una serie de restricciones anticompetitivas draconianas e interconectadas y prácticas abusivas". "No se trata solo de dinero, sino de justicia, seguridad y dignidad humana fundamental", dijo el canadiense Vasek Pospisil (25° en 2014), cofundador de la PTPA y miembro del Comité Ejecutivo.



La PTPA, creada en 2019 por Djokovic, Pospisil y otros tenistas, con la misión de formar una asociación dedicada exclusivamente a los intereses de los jugadores en una profesión que no permite la sindicalización, explicó que antes de presentar las demandas, se reunió con "más de 250 jugadores de todos los circuitos, incluyendo a la mayoría de los 20 mejores jugadores, tanto masculinos como femeninos, para analizar los resultados de la revisión legal. La abrumadoramente positiva respuesta de los jugadores fue una rotunda confirmación: el cambio es necesario ya y los jugadores están unidos en su lucha por la reforma".



La demanda abarca diversas áreas, como la eliminación de torneos "rivales" y no oficiales por parte de los circuitos ATP/WTA/ITF, el arreglo de premios para que los torneos no puedan ofrecer más de una cantidad específica, la utilización de puntos de clasificación para disuadir a los jugadores de participar en eventos rivales (incluidos los Juegos Olímpicos), el extenso calendario de once meses sin vacaciones y excesos regulares en la programación que provocan que los partidos se jueguen de madrugada.



Sobre este último punto, llamado por la PTPA como "Desprecio por los jugadores", apuntó: "Sólo el año pasado, los jugadores se vieron obligados a competir bajo un calor de 38 grados, soportar partidos que terminaban a las 3 de la madrugada y jugar con pelotas de tenis diferentes y lesivas según la semana, lo que les provocó lesiones crónicas de muñeca, codo y hombro. En Miami, un jugador se desplomó en la cancha bajo un calor extremo, se vio obligado a retirarse del partido y pasó una noche en el hospital recuperándose. A los jugadores se les dice que esto es lo que conlleva el privilegio de ser tenista".



La ATP respondió con un comunicado

"Desde la creación en 1990, la ATP ha desempeñado un papel fundamental en el crecimiento global del tenis profesional masculino. A lo largo de más de tres décadas, la estructura de gobernanza 50-50 de la ATP ha garantizado que jugadores y torneos tengan la misma voz a la hora de definir el rumbo del deporte al más alto nivel.



Los últimos años han supuesto cambios transformadores para los jugadores. La introducción de una fórmula de premios en metálico, premios en metálico récord en el estadio y nuevos y ampliados fondos de bonificación han contribuido a un importante aumento de la compensación de los jugadores (hasta 70 millones de dólares en los últimos cinco años). La introducción de auditorías anuales independientes ha proporcionado a los jugadores total transparencia sobre las finanzas de los torneos de la ATP. El programa Baseline de la ATP ha introducido unos ingresos mínimos garantizados para los 250 mejores jugadores individuales del ranking, lo que proporciona una seguridad financiera sin precedentes en el tenis profesional.



Las contribuciones al fondo de pensiones de los jugadores se han disparado, mientras que los premios en metálico en los eventos del ATP Challenger Tour se han más que duplicado, lo que refuerza el compromiso de la ATP con el fortalecimiento de la trayectoria del jugador.



Estos avances se han logrado gracias a la estructura de gobernanza de la ATP, donde cada decisión clave se toma con la participación de los jugadores y por sus representantes electos. Mientras tanto, los jugadores, como contratistas independientes, han conservado un amplio control sobre sus horarios, lo que les permite la flexibilidad de competir, entrenar y monetizar sus carreras como mejor les parezca.



Si bien la ATP se ha mantenido centrada en implementar reformas que beneficien a los jugadores en múltiples niveles, la PTPA ha optado sistemáticamente por la división y la distracción mediante la desinformación en lugar del progreso. Cinco años después de su creación en 2020, la PTPA ha luchado por establecer un papel significativo en el tenis, por lo que no sorprende su decisión de emprender acciones legales en este momento.



Rechazamos rotundamente la premisa de las reclamaciones de la PTPA, creemos que el caso carece totalmente de fundamento y defenderemos enérgicamente nuestra postura. La ATP mantiene su compromiso de trabajar en el mejor interés del juego: hacia el crecimiento continuo, la estabilidad financiera y el mejor futuro posible para nuestros jugadores, torneos y aficionados".