Netanyahu advirtió a Hamás: "Desde ahora, las negociaciones solo tendrán lugar bajo fuego" Miércoles, 19 de marzo de 2025 El primer ministro israelí envió un mensaje grabado en el que dio una muestra de poder hacia el grupo islamista. "Hamás ya ha sentido nuestra fuerza y me gustaría aclararles que esto es solo el comienzo", afirmó.

Benjamín Netanyahu aseguró que la oleada de ataques contra la Franja de Gaza de las últimas horas, en la que han muerto más de 400 personas, "es solo el comienzo" y advirtió de que, "a partir de ahora, las negociaciones solo tendrán lugar bajo fuego".



"Hamás ya ha sentido nuestra fuerza y me gustaría aclararles que esto es solo el comienzo. Seguiremos luchando para lograr todos los objetivos de la guerra", aseguró el primer ministro israelí en una breve declaración en vídeo en hebreo desde la Kirya, la sede del Ejército y del Ministerio de Defensa en Tel Aviv.



En su mensaje, Netanyahu acusó al grupo islamista de no aceptar ninguna de las propuestas de Israel y de Estados Unidos, a través de los mediadores, para extender el alto el fuego en Gaza, cuando Hamás lleva semanas pidiendo a las autoridades israelíes sentarse a negociar los términos de la segunda fase, que debería haber comenzado el 1 de marzo y que incluye la retirada total del Ejército y la liberación de los rehenes.



Netanyahu, además, criticó a los que, como han denunciado familiares de los rehenes, creen que el retorno a la guerra responde a consideraciones políticas. "No hacen más que repetir la propaganda de Hamás", dijo el primer ministro.



En un vídeo diferente, publicado en inglés, Netanyahu defendió que el Ejército no busca atacar a civiles palestinos, sino a milicianos de Hamás.



"Y cuando estos terroristas se incrustan en zonas civiles, cuando utilizan a civiles como escudos humanos, son ellos los responsables de todas las bajas no deseadas", dijo.



De momento, Israel ha confirmado la muerte de cinco altos cargos del grupo islamista en los bombardeos, que han supuesto la ruptura del alto el fuego vigente desde el 19 de enero, mientras que el Ministerio de Sanidad gazatí ha registrado la muerte de 404 personas, entre las que figuran 174 menores y 89 mujeres.



"Cada muerte de civiles es culpa de Hamás", aseguró el primer ministro israelí.