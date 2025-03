Alfredo Casero se operó de la cadera

Miércoles, 19 de marzo de 2025



Así lo informó Ángel de Brito. Este lunes el actor se sometió a una cirugía programada que se complicó.

Alfredo Casero está sedado y su estado de salud es delicado. Este lunes el actor se sometió a una cirugía programada que se complicó. "Está muy delicado, muy delicado, Alfredo Casero", dijo Ángel de Brito al aire de Ángel responde (Bondi).



El periodista admitió que la noticia lo tomó por sorpresa: "Era una operación programada, de cadera, como se opera a todo el mundo. Hoy no es riesgosa la operación de cadera. Además, Alfredo es una persona muy joven".



"Era una operación programada. Se supo porque, como tuvo que suspender shows, mandaron una gacetilla diciendo que Alfredo ayer se operaba de la cadera en San Camilo, en San Isidro. Lo que todos preveían como una operación más", contextualizó.



A modo de cierre, explicó: "Aparentemente se complicó. Ayer hubo todo tipo de rumores. Hablé con Nazareno Casero, que no quiere dar muchos detalles. Pero sí hablamos con su gente de prensa. Nazareno y sus dos hermanas estaban acompañando a Alfredo ayer porque él está sedado, dormido y su estado es crítico".



"Hasta ahora su estado es crítico. No hay partes oficiales. No quiero dar muchos detalles, pero fue una complicación a partir de la operación", concluyó.



Qué le pasó a Alfredo Casero



Desde hace meses que el actor está sufriendo dolores muy complicados en su cadera. Fueron tan fuertes en su momento que hasta tuvo que hacer la última función de la obra de teatro en silla de ruedas, porque no podía caminar.



Hace más de un mes, Casero se escapó de su internación en la Clínica Zabala, donde permanecía en observación por el problema en la cadera, para no faltar a una de sus funciones teatrales.



En aquel momento, TN Show supo que dos veces el humorista estuvo hospitalizado por ese problema y que por esta razón estuvo a punto de no volver al escenario. "No esperó que le dieran el alta", había dicho una fuente a este medio.



El problema en la cadera viene desde la época en la que el actor tenía mucho sobrepeso. Los dolores que tenía Casero eran muy fuertes.



En los últimos meses, el actor logró volver al primer plano del humor al llevar a su creación, Cha Cha Cha, al teatro. Las funciones finales no las pudo hacer al 100% de manera física: la última vez que subió al escenario lo hizo en silla de ruedas.