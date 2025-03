Brad Pitt por fin dejó atrás su divorcio de Angelina Jolie y disfruta su nueva relación Viernes, 14 de marzo de 2025

Mientras la estrella de Hollywood se enfoca en su trabajo y en su novia, desde su entorno aseguran que ya está tranquilo y no se queja.

En diciembre del año pasado, Brad Pitt y Angelina Jolie le pusieron el punto final a su relación: luego de ocho años de un feroz enfrentamiento judicial, la expareja por fin firmó el divorcio. Hoy, a tres meses de ese momento, Brad Pitt pudo dar vuelta la página: mientras se enfoca en el trabajo, disfruta de su relación con Inés de Ramón. "Están en un gran momento", aseguraron allegados a la estrella de Hollywood.



"Brad Pitt está feliz de haber dejado atrás el divorcio", le dijo una fuente cercana al protagonista de F1 a la revista People. "La familia está tranquila", agregó y explicó que el actor está "feliz" con su relación con la diseñadora de joyas española, con quien mantiene una relación desde finales de 2022. "Están en un momento fantástico. La vida es buena, no tiene queja", completó.



El fin de la pareja dorada de Hollywood



Brad Pitt y Angelina Jolie junto a todos sus hijos el día de su casamientoarchivo

Los actores llegaron a un acuerdo que quedó rubricado en la justicia el lunes 30 de diciembre del año pasado. Ese día, la protagonista de Maria sintió que se sacó un peso de encima mientras a su ex le quedó el camino allanado para pasar por el altar por tercera vez con De Ramón.



"Hace más de ocho años, Angelina solicitó el divorcio del Sr. Pitt. Ella y los niños dejaron todas las propiedades que habían compartido con el señor Pitt, y desde entonces se ha centrado en encontrar la paz y la curación para su familia", confirmó en ese momento el abogado de Jolie, James Simon, a la revista People a través de un comunicado.



"Esta es solo una parte de un largo proceso en curso que comenzó hace ocho años. Francamente, Angelina está agotada, pero se siente aliviada de que esta parte haya terminado", agregó el letrado. Mientras del lado de Pitt, optaban por el silencio, una persona cercana a Jolie reveló sus sentimientos. "Ella no habla mal de él públicamente ni en privado. Ella ha estado tratando de ser luz después de un tiempo oscuro", reveló.