El papa Francisco sigue "estable" y festejó los 12 años de su pontificado

Viernes, 14 de marzo de 2025



Las condiciones clínicas del Sumo Pontífice, de 88 años, siguen siendo "estacionarias".

El papa Francisco continúa "estable" en el Policlínico Gemelli de Roma y festejó los 12 años de su pontificado, informó hoy la Oficina de Prensa del Vaticano.



Las condiciones clínicas del Sumo Pontífice, de 88 años, siguen siendo "estacionarias" dada la complejidad del cuadro general.



El nuevo parte médico dado a conocer por el sitio Vatican News indicó que, por la tarde, Francisco reanudó la terapia respiratoria, al tiempo que "siguió alternando la ventilación mecánica no invasiva por la noche con la oxigenación de alto flujo con cánulas nasales utilizadas durante el día".



Además, el personal de salud le llevó una torta con velas para celebrar el 12º aniversario de su elección tras la renuncia del papa emérito Benedicto XVI, fallecido el 31 de diciembre de 2022, a los 95 años.



En tanto, Jorge Bergoglio se conectó mediante una videoconferencia para participar de los ejercicios para la Curia Romana que se desarrollan en el Aula Pablo VI, mientras que el próximo boletín médico se publicará mañana.



Por otro lado, la Oficina de Prensa señaló durante la mañana de este jueves que el ex arzobispo de Buenos Aires pasó una "noche tranquila".



En la tarde del miércoles el parte señaló que "el estado clínico del Santo Padre, dentro de la complejidad del cuadro general, se ha mantenido estacionario" y que "la radiografía de tórax confirmó radiológicamente las mejorías registradas en los días anteriores".



"El Santo Padre continúa recibiendo oxigenoterapia de alto flujo durante el día y ventilación mecánica no invasiva durante la noche", expresaron desde la citada oficina, mientras que dijeron que en en la mañana del miércoles Francisco siguió los Ejercicios Espirituales en conexión con el Aula Paulo VI.



Luego recibió la Eucaristía, se dedicó a la oración y después a la fisioterapia motriz, mientras que por la tarde, continuó con la oración, el reposo y la fisioterapia respiratoria.



Asimismo, en relación a las informaciones sobre un eventual viaje del Papa a Nicea en mayo, la Sala de Prensa vaticana aclaró que el mismo se está estudiando, pero que en ningún momento se anunció.