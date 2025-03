Putin se mostró abierto a la propuesta de EE.UU. de una tregua en Ucrania Viernes, 14 de marzo de 2025 Tras la visita del presidente a Kursk, las fuerzas rusas anunciaron haber expulsado al ejército ucraniano de la ciudad principal de la región; uno de sus negociadores dijo que a Moscú "no le gusta" la idea de un cese al fuego.

El presidente ruso Vladimir Putin dijo el jueves que está de acuerdo en principio con una propuesta de Estados Unidos para un alto el fuego de 30 días en Ucrania, pero enfatizó que los términos deben ser discutidos, el mismo día que instruyó a sus altos mandos a acelerar la derrota de las fuerzas ucranianas en una visita a Kursk, la región rusa donde sus tropas están recuperando terreno.



"Así que la idea en sí es correcta, y ciertamente la apoyamos", dijo Putin en una conferencia de prensa en Moscú, en referencia a la propuesta de un alto el fuego. "Pero hay cuestiones que necesitamos discutir, y creo que debemos hablar de esto con nuestros colegas y socios estadounidenses".



El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estimó este jueves que sería "muy decepcionante" si Rusia rechaza un alto el fuego de 30 días para acabar con la guerra en Ucrania.



"Muchos de los detalles de un acuerdo final ya se han discutido" y sería "un momento muy decepcionante para el mundo" si Rusia lo rechaza, declaró Trump. Añadió que la declaración de Putin era "muy prometedora" pero "no completa".



El presidente ruso señaló la necesidad de desarrollar un mecanismo para controlar posibles violaciones del alto el fuego. Otro tema, afirmó, es si Ucrania podría utilizar el alto el fuego de 30 días para continuar con la movilización y el rearme.



"Estamos de acuerdo con las propuestas para detener los combates, pero partimos de la suposición de que el alto al fuego debe conducir a una paz duradera y eliminar las causas raíz de la crisis", afirmó Putin.



Putin observó que, aunque parecía que Estados Unidos había persuadido a Ucrania para aceptar un alto al fuego, Kiev está interesada en ello debido a la situación en el campo de batalla, señalando que las tropas ucranianas que lanzaron una incursión en la región de Kursk, en Rusia, estarían completamente bloqueadas en los próximos días. "En estas condiciones, creo que sería bueno para el lado ucraniano asegurar un alto el fuego por al menos 30 días", declaró.



Refiriéndose a las tropas ucranianas en Kursk, comentó: "¿Saldrán todos los que están allí sin pelear?"



Putin agradeció al presidente estadounidense Donald Trump "por prestar tanta atención a la resolución en Ucrania". También agradeció a los líderes de China, India, Brasil y Sudáfrica por su "noble misión de poner fin a los combates para evitar bajas", una declaración que señalaba la posible participación de esos países en un acuerdo de alto el fuego.



Rusia ha dicho que no aceptará observadores de ningún miembro de la OTAN para monitorear una posible tregua.



Previamente, un enviado de Trump llegó el jueves a Moscú para conversaciones sobre el alto al fuego, pero un alto funcionario ruso dijo que la tregua solo ayudaría a Kiev al darle un respiro a su fatigada y escasa fuerza militar.