Inter Miami venció a Cavalier y se metió en los cuartos de final de la Concachampions

Viernes, 14 de marzo de 2025



Messi entró en el segundo tiempo, convirtió un gol, y "Las Garzas" avanzaron a la siguiente ronda del torneo internacional



Con gol del astro argentino Lionel Messi, Inter Miami se impuso este jueves, como visitante, ante Cavalier de Jamaica por 1-0 en un partido correspondiente a la vuelta de los octavos de final de la Concachampions y avanzó a la siguiente ronda del torneo internacional.



Los tantos del encuentro los convirtieron el delantero uruguayo Luis Suárez, a los 37 minutos del primer tiempo, mientras que el rosarino hizo lo propio, a los 48 minutos del complemento.



El capitán albiceleste del conjunto estadounidense ingresó desde el banco de suplentes a los 8´ del segundo tiempo y despertó la ilusión de todos los espectadores que se encontraban en el Independence Park.



De esta manera, el campeón del mundo volvió a sumar minutos luego de no ser convocado en los últimos tres cotejos de "Las Garzas" (frente a Houston Dynamo, la ida ante Cavalier y Charlotte) por una sobrecarga muscular.



Con este resultado, los dirigidos por Javier Mascherano sellaron su clasificación a los cuartos de final de la Copa de Campeones de la CONCACAF, donde deberán enfrentar a Los Angeles FC con fecha y horario a confirmar.



A su vez, habían logrado un resultado positivo en la ida por 2-0 con tantos del propio Suarez y del albiceleste Tadeo Allende, quien disputó este encuentro de titular junto a sus compatriotas Oscar Ustari y Federico Redondo.



A los 36 minutos de la partida, el ex Godoy Cruz sufrió una dura infracción dentro del área, que el atacante charrúa con paso por el Barcelona y el Liverpool se encargó de transformar en gol. Definió fuerte al palo izquierdo del arquero Vino Barclett y abrió el marcador.



El encuentro no tuvo mayores emociones hasta el ingreso del "10", quien apenas entró en contacto con la pelota estuvo cerca de estirar la ventaja para los norteamericanos y desatar la locura en las tribunas, pero su disparo se fue por arriba.



Sin embargo, sobre el cierre del duelo, el ex Barcelona y Paris Saint-Germain recibió un pase filtrado dentro del área y definió sutilmente por lo bajo para engañar al guardameta y sentenciar el encuentro.



Si bien Messi no comenzó desde el arranque, su presencia en el partido trajo tranquilidad para el director técnico de la Selección argentina, Lionel Scaloni, de cara a la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas, donde el combinado nacional se medirá ante Uruguay y Brasil, el viernes 21 y martes 25 de marzo respectivamente.