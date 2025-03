Detuvieron a mujer que asaltó un comercio exhibiendo un revólver Viernes, 14 de marzo de 2025 La delincuente entró a una tienda de mascotas e intimidó al dueño sacando el arma de un bolso. Afuera la esperaba un cómplice que ofició de campana. Como no pudo sustraer dinero, decidió llevar un teléfono celular. Ambos finalizaron capturados.

La Policía detuvo a una mujer como autora del asalto a mano armada cometido en un local comercial del centro de Corrientes, donde amenazó al propietario y sustrajo un teléfono. "Sos un croto, ni plata tenés", dijo la malviviente mientras revisaba la caja registradora.



Un joven que la acompañaba y ofició de campana sobre la vereda también resultó atrapado como saldo de una rápida y eficiente labor de detectives de la Dirección de Investigación Criminal (DIC).



Samanta Daniela A., de 39 años, quien cuenta con prontuario de robos y hurtos, y Héctor Lionel M., alias "El Salteño", quedaron a disposición de la Justicia.



Según información recopilada por diario época, el miércoles a las 10:30 la ladrona ingresó a un pet shop de calle San Martín al 1000, entre La Rioja y San Juan.



En ese momento esta solo el dueño, quien creyó estar en presencia de una ocasional cliente. Sin embargo, apenas traspuso la puerta y quedó parada junto al mostrador sacó un arma de fuego de adentro de una mochila.



"Dame todo lo que tenés", fue la frase que dijo la asaltante en un tono amenazante, frente el estupor del comerciante que decidió no resistirse.



Lo primero que sustrajo fue un teléfono celular Motorola gris que estaba sobre una balanza. Después, la mujer revisó la registradora sin hallar dinero.



En ese momento afirmó que el damnificado era un "croto" por no contar con efectivo. Tras ello salió no sin antes volver a intimidarlo.



Junto a su compañero escaparon a pie en dirección a la esquina de La Rioja. A la vez, la persona asaltada comenzó a pedir ayuda y luego alertó a la Policía.



La denuncia penal fue asentada en la comisaría seccional Primera y a modo de colaboración intervino la DIC, cuyos efectivos realizaron un despliegue intenso hasta dejar el caso completamente esclarecido.