Leonardo Cositorto espera salir de la cárcel el mes que viene

Jueves, 13 de marzo de 2025



Su abogado va a presentar un pedido de excarcelación o de detención domiciliaria a partir de abril, cuando cumpla tres años de prisión preventiva. Apelará el fallo que lo sentenció a 12 años de cárcel por estafa en Corrientes.



Leonardo Nelson Cositorto (54) todavía no terminó de asimilar la primera condena por la millonaria estafa a 98 ahorristas de Goya, en Corrientes, y ya fue notificado que en tres meses comenzará a ser juzgado en Salta por los mismos delitos: asociación ilícita y estafas reiteradas cometidas junto a cuatro referentes locales. En esa provincia estiman que a fines de junio se conocerá la sentencia.



Apenas se conoció el fallo del Tribunal de Juicio que lo sentenció a doce años de cárcel, Cositorto fue trasladado nuevamente a la Unidad Penal de Bouwer, en Córdoba, junto a Maximiliano Batista (44) y Miguel Ángel Echegaray (59). Estos tres deberán cumplir una pena de ocho años de prisión; mientras que Lucas Camelino seguirá en libertad hasta que quede firme su condena, también a ocho años de prisión.



El Poder Judicial de Salta comunicó que Cositorto será juzgado desde el 29 de mayo por la Sala I del Tribunal de Juicio integrada por Martín Pérez, Javier Aranibar y Leonardo Gabriel Feans. Junto al líder de Generación Zoe serán sentados en el banquillo de los acusados los referentes locales Ricardo Gabriel Isaac Vilardel, Jorge Federico Vilardel, Ana Lucía de los Ángeles Vilardel y Vilma Griselda Albornoz.



En esa provincia fueron 118 los ahorristas que presentaron una denuncia penal contra Generación Zoe luego que la empresa dejara de abonar los intereses comprometidos y no devolviera los capitales invertidos.



La acusación estará a cargo de la fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio. La defensa de Cositorto estará a cargo de Sandra Domene, mientras que Fernando Díaz Zabalaga representará a los otro cuatro imputados.



Según consta en la causa, la financiera Generación Zoe –que tenía sede en Salta– comenzó a ser investigada en 2022 a partir de múltiples denuncias de ahorristas que aseguraban haber sido estafados.



La estafa de Generación Zoe



Se logró determinar que Cositorto lideraba una empresa que operaba a través de un esquema fraudulento: atraía inversores con la promesa de una rentabilidad muy elevada: entre el 7,5% y el 10% mensual, alcanzando el 120 % anual. Pero la ganancia prometida no procedía de las actividades financieras y comerciales que promocionaba Generación Zoe, sino de los fondos que depositaban los nuevos inversores.



Otra escala en el derrotero judicial de Cositorto será la provincia de Córdoba. La fiscal de Villa María, Juliana Companys, había elevado el expediente a juicio en octubre del año pasado, pero la Cámara del Crimen se lo devolvió por "inconsistencias en la instrucción" de la causa. A fines del año pasado la funcionaria volvió a dar por concluida su tarea pero todavía no hay fecha para el juicio oral.



El abogado de Cositorto, el cordobés Guillermo Dragotto tiene previsto presentar un pedido de excarcelación o de prisión domiciliaria para Cositorto a partir de abril, cuando cumpla tres años de prisión preventiva. El defensor sostuvo que con la condena dictada esta semana en Corrientes, la cual recurrirán en Casación, podría complicar sus planes.



En Villa María, Cositorto está procesado por asociación ilícita y estafas reiteradas en concurso real junto a Norman Próspero, Maximiliano Batista, Julieta Sciutti y Andrea Mariela Sánchez.



En Rosario, Cositorto tiene abierta otra causa por los mismos delitos. Según la acusación, se lo responsabiliza de defraudar a once personas que perdieron 175.000 dólares. Junto al empresario están procesados Edmundo Roque Depiante, Delfina Depiante y Verónica Rampello, responsables de la oficina local.



El máximo referente de Generación Zoe también tiene abierta una causa en los Tribunales de Comodoro Py, donde se lo investiga por lavado de dinero.



Además, el abogado Pablo Fleitas ya presentó en los juzgados civiles de Goya una demanda en representación de 19 ahorristas que piden un resarcimiento superior a los 160 millones de pesos.





La situación judicial parece no preocuparle mucho a Cositorto. Desde la Unidad Penal 8 de Goya anunció su intención de casarse con otra imputada por las millonarias estafas en Córdoba; y que pretende presentarse como candidato a diputado por la Provincia de Buenos Aires.



En las últimas semanas también retornó a los negocios. A través de una empresa radicada en Colombia lanzó una plataforma de coaching y ahorro que tiene muchas similitudes con Generación Zoe. Cositorto lo menciona como un "proyecto educativo" que promete el "desarrollo personal, emocional y financiero" a cambio de un pago mensual de 50 dólares.



Pero la iniciativa también les da la posibilidad de "ahorrar" para acceder a viajes internacionales junto a los coach y cobrar "comisiones" por acercar a otras personas a Despierta, tal la denominación del emprendimiento.