Detuvieron a un ex policía que estaba prófugo de la banda Los Monos Miércoles, 12 de marzo de 2025

Un ex policía de la provincia de Santa Fe, que estaba prófugo desde hace más de dos años por ser integrante de la cúpula de la banda narco Los Monos, fue detenido en el barrio porteño de Barracas.



Fuentes policiales le informaron a la Agencia Noticias Argentinas que Juan José Raffo fue detenido en el barrio de Barracas y tenía pedido de captura por parte de la Justicia de Santa Fe.



"La detención de Raffo se produjo en la mañana de este martes luego de las tareas de investigación que realizó la División Investigaciones Especiales de la Policía de la Ciudad", sumaron.



La captura se llevó a cabo luego de que la Unidad Fiscal de Crimen Organizado y Delitos Complejos del Ministerio Público de la Acusación de Rosario haya pedido a fines de febrero a la Policía de la Ciudad que "realice tareas investigativas destinadas a dar con el paradero y la captura de Raffo".



Ante ello, la Policía "inició un relevamiento de cámaras públicas y privadas, se analizó información del Anillo Digital" y tras tareas de investigación, se dio con el paradero de Raffo, quien fue detenido y puesto a disposición de la Justicia de Santa Fe.



Además, en Santa Fe se lo acusa de haber "filtrado información sensible" a la banda narco liderada por el preso Leandro "Pollo" Vinardi, ladero de Ariel Máximo "Guille" Cantero.



Por último, ante esta situación Jorge Macri declaró: "En la Ciudad no hay impunidad. Tenemos la mejor tecnología y una policía preparada para actuar con rapidez y precisión. Si pisan Buenos Aires, los encontramos y los detenemos".



"Gracias al trabajo de investigación de la División de Investigaciones Especiales, en solo 11 días logramos localizarlo y detenerlo. Analizamos la información del Anillo Digital, revisamos cámaras públicas y privadas, y seguimos cada pista hasta encontrarlo", concluyó Macri.