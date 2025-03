"Grey"s Anatomy" cumple 21 temporadas al aire

Miércoles, 12 de marzo de 2025



La emblemática serie creada Shonda Rhimes regresa hoy con nuevos desafíos, mucho sentimiento y el espíritu que la encumbró.



"Grey’s Anatomy", sin dudas una de las series médicas más queridas por las audiencias, retorna en exclusivo a la pantalla de Sony Channel el próximo martes 11 de marzo a las 22 horas con el estreno de su temporada número 21.



Al aire desde marzo de 2005, la propuesta creada por la consagrada guionista y productora Shonda Rhimes se mantiene en plena vigencia y demuestra por qué ostenta el título del drama médico más longevo del prime time estadounidense.





Compuesta por 18 episodios de una hora cada uno, la vigesimoprimera entrega reafirma las señas que la convirtieron en el clásico televisivo que es hoy mientras explora nuevas dimensiones en las vidas y vínculos de los integrantes del imaginario hospital Grey Sloan Memorial de Seattle, donde la adrenalina cotidiana de los pasillos y quirófanos se combina con contextos desafiantes y emergencias inesperadas.



En sintonía con la actualidad y atrapante como de costumbre, la tira dará un paso más en el devenir de este abanico de personajes que el público redescubrió durante la temporada pasada, cuando Grey’s Anatomy se vio sacudida por la salida de su histórica protagonista, Meredith Grey, encarnada por Ellen Pompeo.



Aunque la narradora de la serie y exjefa del área de Cirugía del Grey Sloan ya no tiene un papel regular tras su partida a Boston para trabajar en la investigación del Alzheimer, en sus apariciones demostrará el impacto que tiene su presencia y, sobre todo, que nunca podrá dejar del todo atrás a la familia de amigos y colegas que formó a lo largo de dos décadas.



El primer episodio de la nueva entrega, titulado "If Walls Could Talk", dará respuestas a la incógnita que quedó en suspenso al final del último capítulo de la temporada 20, cuando Catherine Fox (Debbie Allen), la jefa de la fundación dueña del hospital, decidió apartar de sus puestos a Meredith, Amelia (Caterina Scorsone) y Owen (Kevin McKidd) luego del caos desatado por la llegada de las víctimas de un incendio forestal en la zona.



También estará por verse el destino de Lucas (Niko Terho), que fue respaldado por sus compañeros residentes tras el intento de Catherine de obligarlo a repetir el año de formación.



Las exigencias profesionales y personales de los médicos seguirán a la orden del día: juntos deberán resolver casos únicos y complejos que arriban al Grey Sloan como consecuencia de una accidentada protesta por el cambio climático, mientras Miranda Bailey (Chandra Wilson) se enfrenta a un sorpresivo recuerdo del pasado.



Además, esta temporada verá el regreso de Kali Rocha como Sydney Heron, que volverá al hospital a 17 años de su salida, y de Scott Speedman como Nick Marsh, el interés romántico de Meredith; mientras que Levi Schmitt, el rol interpretado por Jake Borelli, se despedirá como parte regular del elenco.



La combinación ideal de emociones fuertes, situaciones imprevistas y desarrollo profundo de personajes convirtió a Grey’s Anatomy en toda una institución en su género y en la TV contemporánea, y esta temporada 21 confirma que, con cambios pero sin abandonar lo que la hace única, tiene mucho camino por recorrer.