Firmaron los últimos 30 carreros la reconversión laboral

Martes, 11 de marzo de 2025

El intendente encabezó un encuentro en que se formalizó el convenio con un numeroso grupo que a partir de ahora deja el carro y los caballos para tener un nuevo emprendimiento productivo.

El programa de reconversión laboral de carreros y de rescate de caballos implementado por la Municipalidad de Corrientes ingresó a su etapa final manteniendo su amplia recepción. Hoy son más de 160 familias las que dejaron esta actividad, entregaron carros y equinos, y empezaron un nuevo camino productivo con un mejor horizonte económico.



En este sentido, el intendente Eduardo Tassano suscribió ayer a la mañana en la Delegación Municipal del barrio Dr. Nicolini, el convenio correspondiente con el último grupo de 30 carreros que se sumaron a este cambio de vida diciendo no al maltrato animal. Toda una innovación estatal para abordar y resolver esta problemática urbana, como nunca se realizó en gestiones anteriores.



Este cierre del período de adhesión -cabe indicar-, tiene que ver con que el programa contempla un acompañamiento constante del Municipio en los nuevos emprendimientos que encaran, para lo cual se requieren varios meses de trabajo en conjunto. Así, este último segmento de adherentes, junto con los anteriores, podrá llegar a diciembre, en el final de la gestión comunal, con todo el apoyo estatal requerido y la consolidación de su nueva actividad productiva.



El programa apunta a la reconversión de los excarreros para que puedan iniciar diversos emprendimientos como ya lo hicieron en el rubro gastronómico, panificados, pollería, gomería y servicios de herrería, jardinería y albañilería, entre otros.



A los caballos entregados por estos carreros adheridos al plan municipal -diseñado a mediados del año pasado y aplicado desde agosto-, se suman en paralelo el rescate de equinos que se secuestraron en la vía pública y los que fueron rescatados específicamente por maltrato.



En todos los casos, los animales recibieron atención veterinaria y curación para luego ser liberados en distintos campos ya recuperado por completo su bienestar.



En tanto, sin costo comunal, los carros son sometidos a un proceso de desmantelamiento y reciclado de las partes que pueden ser reutilizadas.



Tras la rúbrica del acuerdo, el intendente resaltó el balance del plan que ingresó a su fase final. "Creo que es evidente la disminución en la cantidad de caballos sueltos en la ciudad y todo el trabajo mancomunado del Municipio. Y son más de 160 las familias que encararon este nuevo camino, con mejor salida económica y diciendo no al maltrato animal", expresó.



En este marco, Tassano ponderó la "credibilidad del plan" ejecutado por su gestión municipal. "El estudio empezó hace más de dos años, con objetivos claros: erradicar los carros y caballos de las calles y que las familias tengan una salida laboral que mejore su horizonte productivo", afirmó.



"Las cosas salieron bien, con éxito, y hay pruebas de ello. Las familias dejaron los carros y los caballos y se transformaron en emprendedores", concluyó.



Comienza Academia tecnológica

En este 2025 se desarrollará la cuarta edición de la Academia IT donde jóvenes pueden adquirir habilidades técnicas de roles IT y habilidades blandas para fortalecer su empleabilidad. Este programa, promovido desde la Municipalidad de Corrientes, tiene como objetivo brindar herramientas y opciones de salida laboral para los más jóvenes.



El programa cuenta con 400 cupos disponibles y las inscripciones comienzan a partir de hoy. En esta edición, los cursos serán de Data Analytics, Project Manager, Diseñador Web y UX Designer. En todos los casos son dictados por profesores de Folcademy.



Los requisitos para postularse son: tener más de 18 años, nivel secundario completo y disponer de una computadora con acceso a internet. Quienes estén interesados pueden encontrar más información y realizar su inscripción en la página web de la Municipalidad de Corrientes (https://ciudaddecorrientes.gov.ar/perfiles-it-prueba).