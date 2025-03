El fiscal Schaefer anticipó cuándo podría comenzar el juicio

Martes, 11 de marzo de 2025

Por el caso hay siete imputados. "Ellos son los responsables de la sustracción de Loan porque así las pruebas en la causa las acreditan fehacientemente", aseguró Schaefer.



"A fin de año o a comienzo de 2026", anticipó el fiscal Carlos Schaefer cuando le consultaron sobre cuándo podría empezar el juicio por el caso Loan, el menor de cinco años que se encuentra desaparecido desde el 13 de junio de 2024 cuando se lo vio por última vez tras compartir un almuerzo en la casa de su abuela en el paraje El Algarrobal.



A su vez, el investigador asegura estar convencido que los siete imputados "son los responsables de la sustracción de Loan porque así las pruebas en la causa las acreditan fehacientemente".



En comunicación con Radio Dos, Schaefer comentó que los perros marcaron que Loan nunca salió de la zona cero. Además, señaló que "al menor lo suben a la camioneta (de Carlos Pérez y María Caillava) y está sale del lugar, después los perros también dan cuenta que el chico estuvo en el autovóvil Ford Ka". "Ellos cometieron el error de haber plantado un botín al día siguiente de la desaparición", sostuvo el fiscal.



Luego, dijo que "lo que no sabemos cuál fue la finalidad, pero sí se acredita que no se lo tragó la tierra, no le comió un animal, ni se ahogó, porque al otro día disponían de un botín y lo terminaron plantando".



También hizo referencia sobre la mancha de sangre que se halló en la camioenta y en ese sentido reveló: "Caillava declaró que seguramente esa sangre era de un servicio mecánico que se le hizo en Corrientes en una empresa comercia que se dedica a la venta de autos y servicio. Dijo que seguramente algún masculino que estaba haciendo el servicio se cortó y había dejado la sangre. Pero la empresa dijeron que no hicieron el servicio cuando le hicimos la consulta".



Ante la posibilidad que pueda comprobarse que Loan haya sufrido un accidente, Schaefer adelantó que de ser así el delito se podría agravar, ya que a los acusados se lo imputarían por un nuevo hecho.