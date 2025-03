Tras su paso por los Oscar, "Las vidas de Sing Sing" llega a los cines

Martes, 11 de marzo de 2025



El film sigue la historia de Divine G, quien encuentra su propósito actuando en un grupo de teatro junto a otros hombres encarcelados. Mirá el trailer.

Tras su paso por los premios Oscar, el próximo 27 de marzo llega a los cines "Las vidas de Sing Sing", la película dirigida por Greg Kwedar y protagonizada por Colman Domingo, Clarence Maclin, Sean San Jose, Paul Raci.



¿De qué se trata? Tras ser encarcelado en Sing Sing por un delito que no cometió, Divine G (Domingo) encuentra su propósito actuando en un grupo de teatro junto a otros hombres encarcelados en esta historia de resiliencia, humanidad y el poder transformador del arte.



El film recibió múltiples nominaciones en la última edición de los Premios Oscar: "Mejor Guion Adaptado", "Mejor canción original" por "Like a bird" y "Mejor actor Principal", por el trabajo de Domingo.



"Esta película me ha dado una voz más fuerte como productor y como actor principal, para decir: "Puedo ayudar a hacer películas como esta que realmente cambien la cultura de alguna manera". Me enorgullece y me siento útil", dijo Domingo en una entrevista para Filmmaker Magazine.



Por su parte, la productora Monique Walton dio detalles del detrás de escena para Script: "El film se trata de sanación. Se trata de vulnerabilidad. Esto es algo que no había visto (...) Creo que fue un esfuerzo colectivo, al final, para que todos descubriéramos cómo apoyarnos unos a otros".