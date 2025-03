Armas, drogas y mucho dinero en redada por narcomenudeo

Lunes, 10 de marzo de 2025

Uno de los detenidos es oriundo de Corrientes y ya habrían allanado su domicilio hace pocos meses atrás por estupefacientes.

Efectivos de la Prefectura Naval con asiento en Monte Caseros y Mocoretá trabajaron de forma conjunta, no solo en la investigación sino también en el cateo del domicilio.



Fuentes allegadas al caso confirmaron que no es la primera vez que las fuerzas de seguridad allanan esa vivienda y con el mismo motivo. Hace pocos meses atrás, la Policía de la provincia también había realizado una redada, pero no hallaron material para acusar a los dos sujetos.



Al parecer, uno de los detenidos sería oriundo de Mocoretá; mientras que el segundo individuo arrestado durante el allanamiento, no sería correntino, indicaron allegados al caso.



En la casa, la Policía incautó poco más de $450.000 en efectivo, decenas de "bochitas" de cocaína y marihuana, fraccionadas y listas para la venta; además de una pistola, un revólver y medio centenar de municiones para ambas armas de fuego. Asimismo, la Prefectura incautó una motocicleta, varios celulares y muchísima documentación de sumo interés para la investigación que aún continúa abierta.



El allanamiento comenzó de día y terminó entrada la noche y todos los elementos incautados; así como los dos sujetos detenidos fueron trasladados a dependencias de Monte Caseros.