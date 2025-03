El papa Francisco continúa estable y no tuvo nuevas crisis respiratorias Viernes, 7 de marzo de 2025 El Vaticano informó este jueves que el sumo pontífice, quien está internado desde el 14 de febrero, pasó una buena noche de descanso y que sigue recuperándose. El papa Francisco cumple 21 días de internación en el Hospital Gemelli, en Roma. El anuncio matutino indicó que, aunque su cuadro clínico sigue siendo "complejo", el Santo Padre volvió a tener una noche serena y sigue mejorando. Por la tarde, el Vaticano informó, en el segundo parte médico del día, que su salud permanece "estable y sin nuevas crisis respiratorias".





"Las condiciones clínicas del Santo Padre se mantuvieron estables respecto a los días anteriores", pero el pronóstico sigue siendo "reservado", precisó la Santa Sede en el informe médico que envía a diario desde el ingreso del pontífice en la clínica Gemelli de Roma, el 14 de febrero.



A través de un comunicado breve, detallaron este jueves que el pontífice "sigue descansando" y que su estado de ánimo sigue siendo bueno. Además, indicaron que "está cooperando con el tratamiento". Dado el cuadro clínico estable, la Santa Sede anunció que el próximo parte médico será emitido el sábado.



Tras las dos crisis respiratorias que sufrió el lunes, el Papa lleva dos días seguidos sin experimentar este tipo de episodios, de acuerdo con lo reportado. Incluso ayer se informó, por primera vez, que inició fisioterapia motora o muscular.



Asimismo, los parámetros hemodinámicos y los análisis de sangre del Papa se mantuvieron dentro de los valores normales, y hasta el momento no registró fiebre. Sin embargo, los médicos decidieron continuar con el pronóstico reservado y monitorear la evolución de Francisco.



A pesar de su estado de salud, el Papa Francisco realizó algunas actividades de trabajo tanto en la mañana como en la tarde, alternándolas con períodos de descanso y oración. Además, antes del almuerzo, recibió la Eucaristía.



Como estaba previsto, tras la ventilación mecánica no invasiva durante la noche, por la mañana volvió a la oxigenación de alto flujo con el uso de cánulas nasales", explicaron.



Consultadas sobre si el Vaticano piensa publicar una imagen del Papa en el hospital, las fuentes indicaron que "cada uno es libre de cómo elegir y cuándo hacerse ver, especialmente cuando estás hospitalizado". "Veremos cuando llegue el momento, ahora no está disponible", dijeron, antes de agregar que "una foto puede que nunca sea suficiente para algunas personas".



Mientras sigue con su recuperación, los mensajes de apoyo y las plegarias por el papa Francisco continúan llegándole desde todos los rincones del mundo en coincidencia con la Cuaresma, el período de seis semanas del año cristiano destinado a la preparación espiritual para la Semana Santa.



Las Iglesias de Venezuela y Paraguay pidieron para que el Señor interceda por Francisco, en tanto que en la plaza de San Pedro del Vaticano, decenas de fieles y miembros de la Curia romana volverán a reunirse este jueves para el rezo del Rosario y pedir por la pronta recuperación del pontífice.