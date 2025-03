Corrientes Capital

El papa Francisco sufrió dos episodios de insuficiencia respiratoria aguda

Martes, 4 de marzo de 2025

El Vaticano informa que Francisco sigue consciente y orientado, pero que el pronóstico continúa reservado

De nuevo malas noticias desde el Vaticano: el papa Francisco ha vuelto a sufrir dos episodios de insuficiencia respiratoria aguda y ha vuelto a tener que ser conectado a la ventilación mecánica "no invasiva".



"En el día de hoy, el Santo Padre ha presentado dos episodios de insuficiencia respiratoria aguda, causados por una importante acumulación de moco endobronquial y el consecuente broncoespasmo", se lee en el último boletín difundido por el Vaticano.





El Vaticano informa que Francisco sigue lúcido y orientado, pero los médicos siguen manteniendo el pronóstico reservado, lo que quiere decir que consideran que no está fuera de peligro.



El broncoespasmo que ha sufrido Jorge Bergoglio ha tenido que ser tratado con dos broncoscopias con las que se le han aspirado "abundantes secreciones".



Esta noche había "descansado bien"



El papa Francisco "ha descansado bien toda la noche", conforme ha informado este lunes la oficina de prensa el Vaticano, mientras que sigue "estable" y no había necesitado ventilación mecánica.



Durante la pasada jornada, en su cuenta oficial de X publicó un mensaje de agradecimiento dirigido a todos los feligreses. "Quisiera agradeceros vuestras oraciones, que se elevan al Señor desde el corazón de tantos fieles de tantas partes del mundo. Siento todo vuestro afecto y cercanía y, en este momento particular, me siento "llevado" y sostenido por todo el Pueblo de Dios", expresó Jorge Bergoglio.



Francisco lleva desde el pasado 14 de febrero hospitalizado en el hospital Gemelli de Roma, y esas crisis suponen una nueva recaída tras haber recuperado la estabilidad tras el último episodio de broncoespasmo que sufrió este viernes.