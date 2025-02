Desaparición de Lian: allanaron a la curandera jujeña

Viernes, 28 de febrero de 2025

"La Abuelita" es vigilada por la Justicia cordobesa ante la nueva línea de investigación que cobra interés por su llegada a Ballesteros Sud horas antes de que el niño desaparezca.



La curandera jujeña que está bajo la mira de la Justicia cordobesa por su vinculación con el caso por la desaparición de Lian Flores, fue allanada y se secuestraron elementos de importancia.



En Perico, agentes policiales allanaron a "La Abuelita", en busca de obtener información que pueda ser relevante sobre su llegada a Ballesteros Sud en la previa de la desaparición del niño de 3 años.



Se informó que en la vivienda se secuestraron celulares, pasajes de colectivo y un bolso con ropa, elementos que serán analizados.



A su vez, se le tomó declaración a la mujer, junto con otras cuatro personas que también viven en dicho domicilio. Luego de las pericias, ninguno quedó detenido.



José Alfredo Blanco, fiscal que supervisó el operativo, habló con el medio El Tribuno y señaló que la mujer de 74 años afirmó ser curandera y que viaja seguido a Córdoba para asistir a "integrantes de la comunidad boliviana".



Dato no menor en la causa, la familia de Lian es de nacionalidad boliviana y se habían instalado en Ballesteros Sud años atrás.



"Indicó que viajó a Córdoba el pasado 14 de febrero y regresó el sábado 22. Declaró que llevaba consigo un bolso grande con ropa", sumó.



"Finalizado el mismo, consultamos a la Fiscalía de Córdoba si se procedía a la detención de la mujer, nos respondieron que no, que se realicen las entrevistas que fueron tomadas a todos los que vivían con ella, al marido y a los hijos. En la entrevista la mujer expresó que no tiene parentesco con el niño desaparecido", destacó Blanco.



Por último, el fiscal detalló que, según lo que declaró la mujer, "en Córdoba hace curanderismo, y que si bien son de la comunidad boliviana, están en mejor posición económica, además de pagarle le regalan ropa, calzado, juguetes, que ella trae y entrega a familiares y conocidos".