Encontraron 20 gallos de riñas en jaulas durante un allanamiento Jueves, 27 de febrero de 2025

En el lugar no solo se cuida y entrena a las aves para el combate, sino que también sería anfitrión de estos eventos. No existen detenidos y se abrió una causa paralela. La investigación por el robo de varias herramientas llevó a la Justicia y a la Policía a realizar un allanamiento en un complejo de hospedajes, en donde además se llevaban a cabo peleas de gallos. En la parte posterior del lugar hallaron un sector repleto de jaulas, donde encontraron 20 ejemplares destinados a este tipo de riñas ilegales; también hallaron espuelas y protectores, que forman parte de esta actividad "clandestina", confirmaron fuentes oficiales.



La redada se concretó ayer por la mañana, en una propiedad ubicada a la vera de la Ruta Provincial N°43, jurisdicción de la localidad de Santa Ana, donde efectivos de la comisaría local, juntamente con personal del área de investigaciones de la Unidad Regional N°1 y la Dirección de Seguridad Rural y Ecológica trabajaron en el lugar.



La Policía seguía las pistas por el robo de una soldadora, una amoladora y otras costosas herramientas hurtadas días atrás, pero durante la requisa los investigadores se toparon con un área destinada a la cría y cuidado de gallos de riña, con decenas de jaulas distribuidas.



Hallaron también 20 aves para este propósito; además de espuelas de metal, protectores y corrales, que son utilizados para este tipo de competencias, prohibidas y castigadas por la ley, pero que al parecer siguen muy vigentes.



En el lugar funcionaría una especie de parador para personas que vienen no solo a participar y presenciar de estas competencias, sino también de carreras cuadreras y otras actividades.