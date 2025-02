Una atleta de 17 años murió mientras levantaba una barra con 270 kg

Viernes, 21 de febrero de 2025



Yashtika Acharya estaba realizando un entrenamiento en el gimnasio cuando sucedió este lamentable hecho





El mundo del deporte y la halterofilia en particular se encuentra de luto tras la trágica muerte de Yashtika Acharya, una destacada levantadora de pesas de 17 años, quien perdió la vida durante una sesión de entrenamiento en un gimnasio de Bikaner, en el estado de Rajasthan, India. La promisoria atleta, quien había ganado la medalla de oro en los Juegos Nacionales Juveniles, sufrió un fatal accidente cuando una barra de 270 kg le cayó sobre el cuello.



El incidente ocurrió el pasado martes en el gimnasio Power Headquarters, cerca del templo Bada Ganesh en Nattusaar Gate en Bikaner, donde Acharya se encontraba realizando un ejercicio de sentadilla con barra bajo la supervisión de su entrenador, según detalló el medio The Times of India. Testigos presenciales describieron cómo, durante el segundo intento de levantar el enorme peso, la joven atleta perdió el equilibrio. A pesar de los esfuerzos de su entrenador y compañeros para sostener la barra, el peso fue demasiado y la tragedia se consumó.



El oficial de la estación de Naya Shahar, Vikram Tiwari, explicó la causa de la muerte: "Yashtika estaba levantando pesas en el gimnasio, Power Headquarters, bajo la supervisión de su entrenador. Durante el intento, de repente perdió el equilibrio y la barra cayó sobre su cuello. Los compañeros del gimnasio se apresuraron a quitarle la pesa, mientras su entrenador intentaba practicarle RCP, pero ella no mostraba signos de vida".



Según se detalló, Acharya había intentado previamente levantar ese peso con éxito. Sin embargo, en esta ocasión, al transferir el peso del estante a sus hombros, la joven se tambaleó hacia atrás. Su cuerpo no pudo soportar la carga, y al caer, la barra la golpeó fatalmente en el cuello. A pesar de ser trasladada de urgencia al hospital, los médicos no pudieron salvarla.



El accionar del entrenador de Acharya, quien sufrió heridas leves durante el accidente, ha sido objeto de interrogantes. De acuerdo con las declaraciones de Vikram Tiwari, "el accidente ocurrió cuando el entrenador estaba obligando a Yashtika a levantar pesas en el gimnasio". Sin embargo, la familia de la joven no ha presentado ninguna denuncia formal en relación con el incidente.



La repentina pérdida de Yashtika ha generado un profundo dolor en su entorno familiar, deportivo y en toda la comunidad del fitness. Su carrera prometía un futuro brillante, tras su destacada actuación en el Campeonato Nacional de Press de Banca en Goa, donde obtuvo la medalla de oro en la categoría Sub Junior de 84 kg y más.



Las autoridades realizaron la autopsia del cuerpo de Yashtika y lo entregaron a su familia el miércoles, según detalló el portal The Indian Express. La comunidad deportiva ha expresado sus condolencias y se espera que se refuercen los protocolos de seguridad en gimnasios y centros de entrenamiento para evitar tragedias similares en el futuro.



Cabe destacar que esta disciplina de fuerza requiere una técnica precisa, supervisión profesional y el uso de equipos adecuados para evitar accidentes. En ese contexto, el medio Indiatoday aseguró que, "las lesiones en el gimnasio son bastante comunes. En la India, los esguinces de hombro, rodilla y tobillo, junto con el dolor lumbar, se encuentran entre los más frecuentes", aunque pocas veces se han conocido registros que se emparenten a esta lamentable tragedia.