Morena Rial: "La que se manda las cagadas soy yo"

Jueves, 20 de febrero de 2025



La hija de Jorge Rial reconoció sus errores y pidió que dejen de criticar su rol como madre.

Morena Rial logró la excarcelación extraordinaria en la causa en la cual se la investiga por presunto robo, ya que es madre de Amadeo, un bebé muy pequeño, al que aún está amamantando.



Su padre, Jorge Rial, la ayudó al ponerle a Fernando Burlando como abogado, mientras que su hermana Rocío, con quien estaba enfrentada, se solidarizó al dejarla vivir junto con su hijo en su departamento.



Los primeros días, tras salir de la cárcel, Morena se quedó en la casa de su hermana, pero de a poco comenzó a salir, mientras continúa la investigación en la Justicia.



"Estoy tranquila, no feliz", aseguró la hija del conductor, que actualmente mantiene un buen vínculo con su padre, luego de varias peleas mediáticas que mantuvieron en el pasado: "Con mi hermana estoy bien y con mi papá también, la que se manda las cagadas soy yo".



"Me trataron de drogadicta, de alcohólica, de que tengo adicciones y no es verdad. Me juzgan y nadie puede hablar de mí ni mi rol como madre, no tengo drama que hablen de la causa", aseguró.



Morena remarcó que se encuentra en buen vínculo con Matías, el padre de su segundo hijo (su hijo mayor vive con su padre Facundo Ambrosioni): "Con Matías está todo bien, no sé por qué lo meten en el medio, está en Córdoba, pero ya va a poder viajar".