“La guerra contra el narcotráfico está perdida”

Miércoles, 19 de febrero de 2025



Carlos Negro, el hombre designado por Yamandú Orsi para encargarse de la seguridad, dijo que el control de la venta ilegal de drogas puede disminuir la criminalidad. Se trata del próximo ministro del Interior de Uruguay.



En pocos días en Uruguay, Luis Lacalle Pou le pasará la banda presidencial a su sucesor, Yamandú Orsi. La de seguridad es una de las áreas en las que se puede esperar continuidad en las políticas pese al cambio de signo del gobierno. Sin embargo, un análisis del futuro ministro del Interior (la cartera a cargo de la seguridad), Carlos Negro, sobre la guerra contra el narcotráfico generaron polémica entre las actuales autoridades y las entrantes.



“El control del narcotráfico puede llevar a una disminución de la criminalidad. ¿Por qué digo control? Porque el combate, esta guerra, esta forma de denominar la lucha contra el narcotráfico, está perdida”, dijo Negro este martes, entrevistado en el programa Informativo Sarandí de Radio Sarandí.



Antes de ser confirmado como futuro ministro, Negro era uno de los fiscales de Homicidios de Uruguay. Desde ese lugar, tenía un diálogo fluido con las actuales autoridades del ministerio.



“Lo que podemos hacer y, de eso hay evidencia, no estoy diciendo nada nuevo, es tratar de controlar un mercado que es tan lucrativo que hace que sea imposible su eliminación”, continuó el futuro funcionario.



Sus comentarios fueron criticados por el actual ministro, Nicolás Martinelli, en la red social X. “No podés entrar a la cancha diciendo que el partido está perdido. No es fácil, nunca lo fue, y te van a criticar desde todos lados, pero bajar la vara no es el camino”, escribió el funcionario saliente.