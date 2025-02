L-Gante volcó y se cayó de un cuatriciclo en Pinamar

Miércoles, 19 de febrero de 2025

El artista se encontraba junto a Wanda Nara y sus hijas cuando el vehículo dio vueltas en la arena. Fue rápidamente atendido en un hospital de la ciudad y se habría fracturado la clavícula.



L-Gante sufrió un accidente mientras andaba en cuatriciclo en las playas de Pinamar. Pepe Ochoa contó que el referente de la Cumbia 420 se quebró la clavícula.



"Se quebró L-Gante hace un ratito", lanzó Ángel de Brito al aire de LAM (América). Y su panelista advirtió: "Tenemos el video".



Luego, Ochoa dio más detalles del incidente: "L-Gante se fue con Wanda a Pinamar. Fueron a la frontera, alquilaron un cuatriciclo... y miren".



Al aire del ciclo mostraron las imágenes del momento en el que supuestamente el músico salía despedido. "Voy a decir algo... No estaba manejando rápido. Se le trabó el cuatriciclo porque obviamente hizo un giro que no corresponde", precisó.



En el piso señalaron que "la sacó rebarata" y el periodista dio más detalles del estado de salud del artista. "Cuando se levantó, L-Gante se dio cuenta de que no podía más del dolor y Wanda lo llevó al hospital público de Pinamar, donde le dijeron que estaba fracturado", cerró.



Hasta el momento, ni el músico ni su pareja confirmaron o desmintieron el accidente. Sin embargo, hace unas horas ella había subido unas fotos donde mostraba a sus hijos practicando la actividad.