Asesinó de varias puñaladas a su primo por robarle el celular

Martes, 18 de febrero de 2025





Un rato antes el agresor había ido a denunciar el robo a la comisaría del barrio, pero cuando regresó a su casa, se cruzó con su pariente, que además vive a solo metros, y se desató la sangrienta contienda.

Un joven de 23 años fue asesinado de varias puñaladas a manos de su propio primo de 18 años. Este último lo acusó de haberle robado su celular y luego de ir a formular la denuncia en la comisaría, se lo cruzó y mantuvieron una pelea al estilo tumbero, donde el mayor de ellos perdió la vida a causa de varias cuchilladas y desangrarse tirado en uno de los pasillos del barrio Irupé, donde vivían y solían delinquir permanentemente. Ambos tenían historial delictivo por robos y hurtos, confirmaron fuentes oficiales.



El incidente ocurrió alrededor de las 22:15 por calle Las Piedras al 3077, frente a una conocida hamburguesería del lugar, en el que tuvieron el violento encontronazo los dos jóvenes primos. Pero algunas horas antes había comenzado esta historia dramática, cuando Gonzalo Ezequiel G., de 18 años, resultó víctima del robo de su celular y quien se lo sustrajo resultó ser Ángel Gabriel Díaz, de 23 años, su propio primo, según revelaron fuentes de la investigación. Ambos tienen antecedentes por distintos delitos, pero Díaz ya tenía prontuario policial y varias detenciones encima.



Luego de sucedido el robo, el menor de los primos decidió formular la denuncia ante la comisaría 21, pero cuando volvió de la dependencia se enteró que su pariente estaba en las inmediaciones de una hamburguesería del barrio donde finalmente se cruzaron.



Algunos testigos indicaron a la Policía que se destacó una fuerte discusión entre ambos, que dio lugar de inmediato a una contienda tipo tumbera. Gonzalo atacó a su primo Ángel con un cuchillo tipo tramontina con serrucho y le asestó varias puñaladas, dañando varias arterias y provocándole la muerte en cuestión de segundos. Al llegar la fuerza de seguridad halló a Díaz tirado en uno de los pasillos del barrio, justo enfrente de su casa y a solo unos pocos metros del domicilio de su asesino. Yacía en medio de charco de sangre, con múltiples lesiones. A pocos metros hallaron un palo de escoba con punta de unos 25 centímetros y una barra de hierro de unos 50 centímetros, ambas armas tipo tumberas, que sospechan habrían sido utilizados durante la contienda; aunque las manchas de sangres estaban en el cuchillo. Minutos más tarde, la Policía localizó y arrestó a Gonzalo G., quien había hecho justicia por mano propio y no opuso resistencia a su detención.



El joven fue trasladado de inmediato hacia la comisaría Vigésimo Primera, la misma donde un rato antes había denunciado al muerto por el robo y en la que ahora quedó alojado en calidad de detenido acusado del homicidio de su primo. La fiscal Sonia Meza ordenó que se realicen las pericias correspondientes y luego trasladaron el cuerpo al Instituto Médico Forense, donde se le practicó la autopsia. Luego de estos trámites, el cadáver fue entregado a su familia para su inhumación.



Ayer, ni si quiera los propios familiares del joven fallecido intentaban buscarle una explicación a lo sucedido. Uno de ellos inclusive llegó a decirle "off the récord" a algunos periodistas en el lugar, ya que "todos sabíamos que en algún momento iba a terminar de esta manera", concluyó.