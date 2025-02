Mirtha Legrand incomodó a Florencia Peña con una escandalosa pregunta

Lunes, 17 de febrero de 2025

La Chiqui volvió encendida a la pantalla de El Trece y le hizo una consulta muy picante a la actriz.



Mirtha Legrand tuvo un regreso estelar con una "Mesaza" que estuvo a la altura del primer programa de este ciclo. La diva estuvo acompañada por Gabriel Goity, Nicolás Scarpino, L-Gante y Florencia Peña, a quien la conductora le realizó una pregunta que generó cierta incomodidad en la mesa.



La conductora llevó al programa el recuerdo de los famosos videos que aparecieron de Alberto Fernández y Tamara Pettinato en el despacho presidencial. Es por esto que aprovechando que la actriz estaba como invitada, le consultó sin temor sobre sus visitas a la Quinta de Olivos.



"Yo fui a Olivos hace muchos años, cuando estábamos en pandemia, pensando en si podíamos encontrar un protocolo para actuar, y eso fue utilizado para decir que yo tenía una relación con quien era presidente", respondió Florencia ante la primera consulta de Mirtha.



Pero La Chiqui fue por más y entre risas le hizo una letal pregunta: "Pero no te quedaste a dormir, ¿no?", esto claramente incomodó a Peña, quien justificó su respuesta y las visitas a Olivos: "No, fui a una reunión como fue (Carlos) Rottemberg, como fue un montón de gente, lo que pasa es que como yo soy mujer y sigue siendo un mundo machista, el hombre fue a sentarse a hablar de igual a igual y yo fui a eso".



"Eso pasó, en su momento fue una operación muy difícil y muy burda que me hicieron, y muchos hombres que habían estado en la Quinta de Olivos me defendieron, y hace poquito volvieron con lo mismo a partir del video de Tamara Pettinato", cerró el tema Florencia.