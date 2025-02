Hamás anunció que liberará al argentino Iair Horn junto a otros dos rehenes

Viernes, 14 de febrero de 2025





La entrega de los presos se inscribe dentro del acuerdo de alto al fuego. El estadounidense-israelí Sagui Dekel-Chen y Alexandre Sasha Troufanov serán los otros rehenes que recuperarán la libertad.



La agrupación terrorista Hamás confirmó los nombres de los tres rehenes que liberará el próximo sábado como parte del sexto intercambio de rehenes israelíes por prisioneros palestinos. Se trata de el argentino Iair Horn, el estadounidense-israelí Sagui Dekel-Chen y Alexandre Sasha Troufanov, secuestrados durante el ataque del 7 de octubre de 2023.



Iair Horn tiene 46 años y se fue a Israel en el año 2000. Su hermano Eitan también fue secuestrado durante el ataque del 7 de octubre al kibutz Nir Oz, ubicado en Israel, pero él no figura en el listado de rehenes que serán liberados en los próximos días.



Hamás anunció los nombres de los tres rehenes que serán liberados



Este será el sexto canje de rehenes por presos palestinos luego de que se acordara la tregua con Israel el pasado miércoles 15 de enero. Por su parte, la Yihad Islámica Palestina dijo que pretende liberar a una persona este sábado, aunque no aclararon si está dentro del listado de los tres que ya fue anunciado o se sumaría como un cuarto liberado en total.



Dentro del grupo de tres que será liberado el sábado se encuentra el argentino Iair Horn, quién se fue del país con la crisis del 2000, cuando tenía 22 años. Hincha de Atlanta, estudió en la escuela Scholem Aleijem de Villa Crespo, donde coordinaba en su juventud uno de los grupos de Nofesh



A pesar de la alegría por la liberación de Iair, la preocupación sigue persente ya que su hermano Eitan - también secuestrado el 7 de octubre de 2023 - no figura en el listado de rehenes próximos a liberar.