Ex ESMA: Justicia suspendió el show gratuito de Milo J Viernes, 14 de febrero de 2025 "No cobré entrada, lo hice gratis porque no quería recibir nada a cambio", remarcó el artista. Entre risas, también destacó que "quizás al Presidente no le gusta la música de ahora". A menos de un día del show gratuito de Milo J en el Espacio Memoria y Derechos Humanos, la justicia falló a favor de la solicitud del Gobierno nacional para suspender el evento. La presentación de la edición de su disco 166, que debía realizarse ayer, miércoles 12, a las 19.30, fue cancelada tras una medida cautelar presentada por el Ministerio de Justicia de la Nación.



En sus redes sociales, el cantante compartió lo sucedido: "Les tengo que contar que la pre-escucha del 12/02 en la Ex ESMA de Buenos Aires no va a ser posible. El Gobierno presentó papeles falsificados sobre planes de evacuación y salidas de emergencia, que aseguraron no estaban, cuando sí lo estaban. Se lo llevaron a la jueza y nos suspendieron el evento", explicó.



Milo J continuó: "Ya sabemos cómo funciona esto. No voy a poder darles el show que les había preparado. Estoy muy triste por esto. Afuera hay policías listos para reprimir a la gente si entra, así que, por favor, si están afuera, retírense con calma", añadió el cantante, quien también informó que el disco deluxe de 166 sería publicado a las 21 horas, aunque el evento fue cancelado.



"No quiero que nadie tenga problemas, por favor, compórtense bien. Teníamos todo listo y nos lo destruyeron. Supongo que al Gobierno actual no le gusta la idea de juntar 20.000 personas en un espacio de memoria", se quejó, pidiendo una vez más a sus seguidores que se alejaran del lugar para evitar enfrentamientos con la policía.