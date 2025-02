Wanda Nara tendrá que pagar una multa de $80 millones tras una acusación de Mauro Icardi Jueves, 13 de febrero de 2025 La Justicia resolvió que la mediática done esa suma al Hospital Gutiérrez porque incumplió una orden judicial.

Wanda Nara tendrá que pagar una multa de 80 millones de pesos que será donada al Hospital Gutiérrez. Así lo resolvió la Justicia luego de que la mediática incumpliera con una orden judicial.





"Acaba de salir la resolución del juez: las hijas de Wanda vuelven de manera urgente con el padre por el término de 15 días. Se le aplica una multa a Wanda de 80 millones de pesos a favor del Hospital Gutiérrez", contó Yanina Latorre a través de sus historias de Instagram. Y sumó: "La multa es por haber retenido a las nenas de manera indebida y haber desobedecido una orden judicial".



Además de la lucha contra Mauro Icardi en la Justicia, en las últimas horas, Wanda tuvo que presentarse a declarar en la Fiscalía PCyF Nº 32, ubicada en la calle Paseo Colón, en la causa por la promoción de sitios de apuestas ilegales.



La mediática hizo una breve declaración y el fiscal deberá resolver cómo avanza la causa: si irá a un juicio oral y público o impone alguna solución alternativa, como hacer un curso de concientización sobre el uso de las redes sociales. En los últimos meses, más de 62 influencers, entre los que se encuentran L-Gante, Florencia Peña y Morena Rial, fueron imputados por el mismo delito.



Totalmente desatada en las redes, Wanda Nara disparó contra Mauro Icardi y la China Suárez, pero también fue contundente contra Keita Baldé y su exesposa, Simona Guatieri.



La mediática aseguró que le iniciará una demanda en la Justicia por daños y perjuicios luego de que la mujer dijera en una entrevista que rompió su relación con el jugador por culpa de Wanda.



Wanda expuso que "no le tiene miedo" a nadie, en referencia tanto a Icardi como a Baldé, pero luego fue muy directa contra el futbolista con el que tuvo una fugaz relación.



"Tan despechado de mandar a tu ‘ex’, que pobre, ahora va a tener que pagarme los daños y mentiras, porque en Italia sí se paga y muchooo. Y ya inicié los daños y perjuicios. Ahora quiero ver de dónde inventan para defenderse. Yo sí tengo pruebas y capturas y audios de TODO (como siempre)", confirmó Wanda.



Luego, Wanda siguió ampliando en X. "Yo estuve separada un tiempo y hasta tapas de revistas realicé. Con esta persona (por Keita) hasta hicimos viajes y tengo pruebas. ¿Ahora aparecen asociados a su ex? ¿El despecho hasta donde te puede llevar?", se preguntó.



Los comentarios de Wanda surgieron luego de que Simona Guatieri revivió este sábado el doloroso episodio de su separación con Keita Baldé tras descubrir que le fue infiel con Wanda Nara.