La salud del papa Francisco: debió abandonar una lectura por su bronquitis

Jueves, 13 de febrero de 2025



El pontífice tuvo que delegar su lectura de este miércoles en la audiencia general. Quedó en manos del secretario del Vaticano

El papa Francisco se vio obligado a interrumpir la lectura de su catequesis durante la típica audiencia general de los miércoles, debido a su estado de salud. Pudo leer apenas unas líneas en el Vaticano, pero luego tuvo que delegar la actividad al verse muy afectado por la bronquitis que padece hace algunos días.



El pontífice de 88 años frenó su lectura expresando: "Y ahora pido al sacerdote que continúe leyendo. Yo con mi bronquitis no puedo ahora. Espero poder la próxima vez". Luego le entregó la tarea a don Pierluigi Giroli, miembro de la Secretaría de Estado y secretario del Vaticano.



No obstante, el estado de la bronquitis del Francisco preocupó a todos los allegados y a los presentes en la audiencia, aunque indican que no escalaría a grados mayores. Además, el domingo pasado ya había tenido que detener su homilía durante la misa del Jubileo de las Fuerzas Armadas en la Plaza de San Pedro por dificultades respiratorias.



En aquella ocasión, también delegó la lectura y se dirigió brevemente a los asistentes: "Ahora me disculpo y pido al maestro que continúe la lectura por dificultad en la respiración".



La salud del Papa Francisco



El estado de salud del Papa es motivo de preocupación en los últimos meses, debido a varios episodios de fatiga y afecciones respiratorias. Hasta el momento, el Vaticano no emitió un comunicado oficial sobre su evolución médica.



El miércoles de la semana pasada, Francisco tampoco leyó su catequesis durante la audiencia general en el aula Pablo VI del Vaticano debido a un "fuerte resfriado", según informó la Santa Sede. "Pido perdón, pero con este fuerte resfriado me es difícil hablar," expresó el pontífice antes de ceder la lectura.



No obstante, el pontífice sí pronunció los saludos a los fieles en varios idiomas. Durante su mensaje a los peregrinos polacos, animó a rezar por los sacerdotes y religiosos que trabajan en países afectados por conflictos, como Ucrania, Oriente Medio y la República Democrática del Congo. "Para muchos, esta presencia es la prueba de que Dios siempre se acuerda de ellos," expresó.



El Papa ya había mostrado síntomas de resfriado previamente, aunque había cumplido con su agenda sin interrupciones. En diciembre pasado, por una afección similar, evitó pronunciar su catequesis de los miércoles y trasladó la recitación del Ángelus desde la ventana del Palacio Apostólico a la capilla de su residencia en Casa Santa Marta.



En esa ocasión, el Vaticano explicó que la medida buscaba preservar su salud ante los compromisos previstos para las celebraciones navideñas.