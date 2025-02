Fernando Burlando: "Queremos que Morena vuelva a estar con su bebé"

El nuevo abogado de la hija de Jorge Rial espera poder sacarla de prisión en breve.

Fernando Burlando habló con Georgina Barbarossa en A la Barbarossa sobre el caso de Morena Rial, quien actualmente se encuentra presa por robo y que cambió de representación legal.



Su padre, el conductor Jorge Rial, decidió desplazar a Alejandro Cipolla para poner a Burlando en su lugar.



"Me llamó Jorge desesperado. Queremos que Morena vuelva a estar con su bebé, más allá de si sea culpable o no, necesita su libertad", afirmó el abogado.



"Hay personas que fueron víctimas de un delito, pero hay infinidad de alternativas para evitar una condena. La forma es mostrándole la realidad, que un día pueda matar o terminar muerta, está en un abismo en serio, está en el peor lugar", agregó.



Burlando destacó que Morena se arrepintió de sus acciones, pero lo que busca es que pueda cambiar el curso de su vida: "Cuando pasan estas cosas, todos inicialmente tienen arrepentimiento, lo importante es que perdure. Hay muchas personas que quieren ayudar a que salga adelante. Cuenta con su papá y con parte de su familia que quiere que esté bien".



"Este miércoles va a declarar, mañana lo que se define es una excarcelación, no sé lo que va a definir el juez. Podría recuparar la libertad en unos días y habría que alejarla de ciertas personas. La Justicia tiene que ponerse los pantalones y hacerse cargo de la problemática", concluyó.