Milei cenó con Yuyito González, Roberto Piazza y su marido

Miércoles, 12 de febrero de 2025



El diseñador habló en exclusiva sobre el encuentro con el Presidente y su novia. "Son seres humanos maravillosos", aseguró y contó con lujo de detalles todo lo que se vivió.



Roberto Piazza y su esposo Walter Vázquez fueron a la Quinta Presidencial de Olivos para compartir una cena con el presiente Javier Milei y su novia, Amalia "Yuyito" González.



En diálogo con la Agencia Noticias Argentinas, el diseñador contó que la invitación le había llegado hace tiempo, pero junto con su marido regresaron recién este sábado de Los Angeles, por eso finalmente acudieron a la cita este lunes.



"Javier y Amalia nos habían invitado a comer a la Quinta de Olivos hace unas semanas y finalmente ayer fuimos", contó Roberto Piazza, que reconoció aún sentir el jet lag del regreso en avión.



"A Yuyito la conocí cuando yo tenía 24 años, hace más de 40 años. Soy muy amigo de Amalia, hace añares, le hice todos los vestidos, los quince de las hijas. Y con Javier nos conocemos hace meses, se afianzó más la amistad por mi amistad con Amalia", explicó al ser consultado por su vínculo con el Presidente y su pareja.



"Cuando estaba en Los Angeles, me llamó él y me invitó a cenar con mi pareja a la Quinta de Olivos. Fuimos a la cena y estuvo divino, maravillosos seres humanos los dos. El encuentro fue muy bueno, yo le llevé un cuadro que le encantó y él me regaló un libro de economía. Comimos en la Quinta, yo ya la conocía anteriormente por la Ley Piazza", sumó el diseñador.



El diseñador contó algunas intimidades del encuentro, incluso que el Presidente estuvo muy descontracturado durante la cena que compartieron.



"Me recibió con un pantalón jogging, zapatillas y una remera y Amalia con un vestido de crochet amarillo que le regalé", contó el diseñador.



"Llegué a las 9 y charlamos mucho, se me ocurrió irme a las 2:30 porque estoy con el jet lag todavía, sino creo que amanecemos ahí. Nos hemos reído mucho y hablamos mucho de todo, de lo bueno, lo malo y lo feo, muy buena charla, de mi vida, la de Amalia, la de Walter, la de él y la de la Argentina", destacó.